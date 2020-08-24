Представитель «Белхимпрофсоюз» считает, что на «Нафтане» не собрали 3,2 тысячи подписей за отставку Лукашенко

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратился председатель Витебского областного совета «Белхимпрофсоюза» Сергей Троцкий. Он высказал свою позицию на счет того, как на ОАО «Нафтан» считали подписи под обращением заводчан к народу Беларуси. Сергей Троцкий заявляет, что это был «подсчет обезличенных автографов» — без ФИО людей. А значит, по мнению главы облсовета «Белхимпрофсоюза», выдвижение требований (в частности, за отставку Лукашенко) от имени коллектива «Нафтана» неправомерно. У инициативной группы, которая собирала подписи, — своя позиция.



Работники «Нафтана» 17 августа на собрании, на котором они озвучили свои требования властям

Напомним, 20 августа на новополоцком заводе «Нафтан» посчитали подписи под открытым обращением к народу Беларуси. Всего в голосовании участвовали 3,5 тысячи человек (общая численность работников ОАО, куда входят крупные заводы «Нафтан» и «Полимир» — около 10 тысяч человек).

Главным требованием заводчан в этом обращении была отставка Лукашенко. Под ним подписались 3238 человек из 3,5 тысячи.

Подписи собирали по цехам и сдавали Ольге Бритиковой — начальнику отдела реализации нефтепродуктов «Нафтана». Она возглавляла инициативную группу.

— Мы решили, что при подсчете подписей не будем показывать фамилии заводчан, чтобы не «светить» руководству. Решили, что после подсчета уничтожим бланки с подписями (и сделали это — при помощи шредера), — поясняла Ольга Бритикова в своем комментарии заводчанам, опубликованном в телеграм-канале, где обсуждают ситуацию на «Нафтане».

До этого Бритикова заявляла, что на заводчан, которые подписывались под обращением, начальство оказывало давление: «Эти списки пытаются забрать начальники, работникам говорят: мол, смотрите, с вами потом просто не продлят контракт».

Подписи, по заверению Бритиковой, считали честно:

— При подсчете присутствовало 5 человек: 2 члена инициативной группы и, в статусе наблюдателей, 3 представителя профсоюза. По результатам подсчета составлен протокол. В двух экземплярах. Он подписан членами инициативной группы и частью наблюдателей.

Однако у председателя областного совета «Белорусского профессионального союза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности» Сергея Троцкого — свое мнение о том, как считали подписи. Он обратился на TUT.BY с просьбой дать ему возможность выразить свою позицию.

— Подсчет подписей был сведен к подсчету обезличенных «автографов». Считаю, что это не может быть действительным результатом, так как личные данные подписавшихся под обращением людей были скрыты от наблюдателей. Наблюдатели от профсоюза подвергают сомнению процесс подсчета, так как под предлогом защиты подписавшихся нам не дали возможности удостовериться, что в опросе участвовали только работники завода. Поэтому, по моему мнению, выдвижение требований от имени всего коллектива «Нафтана» не правомерно, — заявляет Сергей Троцкий.

Ольга Бритикова поясняет, почему инициативная группа по сбору подписей отказалась показать наблюдателям от профсоюза личные данные подписавшихся заводчан:

— Наблюдатели выразили сомнение, что все подписи в листах для подсчета принадлежат работникам ОАО «Нафтан», и предложили сверить фамилии из бланков с подписями с компьютерной базой завода по кадрам. Мы отказались, так как опасались, что при вводе в базу фамилий подписавшихся можем разгласить их данные. Мы были готовы сделать сверку с алфавитным списком работников завода, но на бумажном носителе. Его обещали предоставить, но так и не предоставили. Поэтому формулировки протокола именно такие. На протоколе есть подпись наблюдателя — одного из трех. Что подтверждает, что мы считали честно.

Кратко о том, что происходило на «Нафтане»

Напомним, 17 августа состоялась встреча работников новополоцкого завода «Нафтан» с главой КГК Иваном Тертелем. На ней «нафтановцы» выдвинули ряд требований республиканским властям, властям Полоцка и Новополоцка, а также руководству завода. Их озвучила начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова.

В частности, от своего начальства рабочие «Нафтана» требуют не оказывать давления на тех, кто участвует в мирных акциях протеста. А от администраций Полоцка и Новополоцка люди требуют, чтобы им не препятствовали мирно выражать гражданскую позицию и не трактовали это как «несанкционированные акции». Еще одно требование — порядок в двух городах должны обеспечивать только местные сотрудники милиции.

Ранее Бритикова заявляла, что забастовка на «Нафтане» начнется, если в 10-дневный срок не будет выполнено их «глобальное требование № 1» — отставка Александра Лукашенко.

— Забастовка в таком случае начнется с 29 августа. Собрание рабочих, на котором мы озвучили свои требования, состоялось 17 августа. Еще два дня нужно, чтобы республиканские и местные власти получили наше обращение с требованиями. Получается, что отсчет 10-дневного срока начинается 19 августа, — поясняла Ольга Бритикова.

Планировалось, что это будет забастовка без остановки мощностей предприятия:

— Очень важно не нанести урон экологии, чтобы мы не стали в руинах, чтобы не было бестолкового исполнения. У нас есть химическое производство, с особо ядовитыми веществами, на «Нафтане» — горючие вещества разных классов опасности, у нас серная кислота. Процесс сложный. Это не конвейер остановить. И вопрос полной остановки завода не рассматривается. Это будет поэтапно, враз предприятие никто не остановит, — говорила 19 августа Ольга Бритикова.

Нужно пояснить, что полная внезапная остановка некоторых предприятий нашей промышленности — это нефтеперерабатывающие заводы, «Гродно Азот», «Полимир» и другие — невозможна из-за особенностей технологического процесса и опасна из-за рисков воздействия на окружающую среду.

Но с 20 августа, после подсчета голосов под обращением заводчан к народу, речь про забастовку на «Нафтане» уже не шла.

— Вы все задаете мне вопросы о забастовке. Кто-то уже готов прямо сейчас останавливать производство на «Нафтане» и «Полимире», — отмечала Ольга Бритикова. — Но почему-то я не вижу ваших настоящих имен и фамилий, нет достоверной информации о ваших должностях. Не будьте безрассудными. Мы/я — за мир и созидание. Мы/я — за соблюдение закона. Что мне удалось узнать за то короткое время, которое я смогла посвятить этому вопросу? Забастовка на «Нафтане» и «Полимире», вне зависимости от того, какие требования выдвигаются (политические, экономические, социальные), незаконна. И прошу вас, горячие головы, остановитесь. Изучите законы. Кроме Трудового кодекса и Конституции есть еще много всего в белорусском законодательстве. Доводы о том, что с нами поступают не по закону — так и мы будем нарушать закон, для меня не являются весомыми. Будем искать другие варианты. Уверена, что они существуют.

Сейчас ОАО «Нафтан» работает в штатном режиме. Это TUT.BY подтвердил глава областного совета «Белхимпрофсоюза» Сергей Троцкий.