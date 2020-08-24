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Официально: закрытых госпредприятий из-за забастовок в Беларуси нет
Источник материала: Myfin
Он отметил, что по информации, которая имеется у него, на понедельник в системе Минпрома Беларуси нет предприятий, закрытых из-за забастовок. Собеседник агентства уточнил, что система Минпрома объединяет более 220 предприятий страны.
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В системе Министерства промышленности Беларуси на понедельник, 24 августа, нет предприятий, которые закрыли из-за забастовок. Об этом заявил РИА Новости помощник...
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