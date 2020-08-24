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Подвиг министерства обороны

24.08.2020 17:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кажется, высшее руководство находится в таком, скажем мягко, стрессовом состоянии, что утратило способность понимать, как его действия выглядят извне.

Подвиг министерства обороны
фото носит иллюстративный характер
В последнее время Александр Лукашенко много внимания уделял мнимой военной угрозе Беларуси со стороны НАТО.

Мол "гусеницами лязгают" у западных границ, стараются оттяпать Гродненщину. Даже приведены в повышенную боевую готовность несколько воинских частей, чтобы дать отпор врагу.

Всячески раздувал натовскую угрозу министр обороны Беларуси Виктор Хренин, который договорился до того, что американские военные самолеты могут прилететь, чтобы поддержать протестующих. 

23 августа впервые в истории армию Беларуси вывели на улицы столицы для вмешательства во внутриполитический конфликт.

И вот в понедельник министерство обороны сообщило, как белорусские военные героически остановили нарушителей воздушного пространства Беларуси. 

Враги получили достойный отпор. Были сбиты воздушные шары с "антигосударственной символикой". Западных супаратов нейтрализовали доблестные подчиненные генерала Хренина.

Правда, вместо вражеских танков и самолетов победили всего лишь... воздушные шары. Как писал когда-то российский писатель Михаил Салтыков-Щедрин, "от него кровопролитий ждали, а он чижика съел".

Удивительно, как само министерство обороны не понимает, что попадает со своей воинственной риторикой в смешное положение. 

Но, кажется, высшее руководство находится в таком, скажем мягко, стрессовом состоянии, что утратило способность понимать, как его действия выглядят извне.
 
 
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Кажется, высшее руководство находится в таком, скажем мягко, стрессовом состоянии, что утратило способность понимать, как его действия выглядят извне.
 
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