Где и как купить вещи в поддержку Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

Какие вещи помогут выразить солидарность с митингующими сегодня белорусами.

«РБК Стиль» рассказал о других художниках, дизайнерах и предпринимателях, которые выпустили вещи в поддержку белорусских протестующих или пожертвовали средства с реализации уже существующих проектов.

Windsor's Soap

Этим летом московская марка Windsor's Soap, которая создает, пожалуй, самые ароматные свечи, диффузоры и бомбы для ванн, готовилась выпустить коллекцию, посвященную морю, песку и солнцу. «Но случилось то, что случилось» — новинки получили запахи полей, лесов и озер, символизирующих свободу, мечты и перемены, которых сегодня так не хватает в Белоруссии. Половину средств с продажи наборов, украшенных белорусской вышивкой и упакованных в мешочек с надписью «Love, peace, freedom», основательница Windsor's Soap Яна Виндзор обещает еженедельно переводить в Фонд солидарности. Он был создан общественной организацией By Help и основателем Sports.ru Дмитрием Навошей и призван помочь не только напрямую пострадавшим, но и тем, кто принципиально оставил службу в правоохранительных органах.

«Кроме моих прекрасных подруг из Гомеля и Бреста и абстрактных мечт о коллаборации с хрустальным заводом "Неман", никакой специальной связи у Windsor’s Soap с Беларусью нет. Но она и не нужна. В 2020 году хочется верить, что будущее вот-вот наступит, правительство заменят роботы. А если вышло так, что хорошую и мирную страну тянет на дно средневековая агрессия, то стоит выступить за справедливость.

Сегмент наших продуктов далек от того, чтобы делать какие-то ситуативные высказывания. К тому же цикл создания специальных позиций не молниеносный: он включает выбор концепции, выпуск тестового продукта, подбор упаковки, печать этикеток, съемку, загрузку в магазин, публикации. Порой мы просто не успеваем отреагировать, несмотря на то, что нас трогают или возмущают многие вещи.

Нам не нужно объяснять покупателям, почему то, что сейчас происходит в Беларуси, — плохо. Я рассчитываю и верю, что клиенты разделяют наши ценности, — самые обычные общечеловеческие, на самом деле. Предложив конкретную помощь, надеясь на то, что контекст довольно заметен, мы не получили ни одного негативного комментария, зато было много репостов и одобрительных слов. Меня очень порадовала такая отзывчивость. Мы готовы и дальше рассказывать и помогать делом в каких-то нужных и важных вещах и принимать на себя возможные риски».





«Нате»

Идея футболки с надписью «Перемен» пришла к петербургской марке «Нате» «молниеносно и практически случайно». За день до того, как она вышла в свет, основательница проекта Яна Корецкая прочитала статью о задержании белорусских звукорежиссеров, включивших на предвыборном мероприятии в поддержку Александра Лукашенко песню «Перемен» группы «Кино». Девушка поняла, что это самая актуальная композиция августа: во-первых, случилась 30-летняя годовщина со дня гибели Виктора Цоя, во-вторых, строки отразили настроение белорусов. Первая партия «Перемен» была раскуплена также стремительно, поэтому команда «Нате» оперативно запустила в производство вторую. 10% с продажи каждой футболки будут направлены в центр «Весна», который помогает жертвам репрессий в Беларусии их семьям.

«Мы уже высказывали гражданскую позицию через одежду: например, делали футболку "Пожалуйста, хватит" на тему арабо-израильского конфликта. Хотя, казалось бы, где он и где петербургский стритвир. Но мы не делим проблемы на "наши" и "не наши" — они везде одинаковые.

К созданию футболки в поддержку Беларуси подтолкнули еще и личные истории: у каждого члена нашей команды с этой страной связаны десятки родственников и друзей. К тому же события в Минске сами по себе уникальны. Белорусы очень сильные и уверенные, но при этом бережные по отношению к себе и своей стране. Впервые на протестных акциях люди сами убирают мусор с площадей, кормят друг друга. Выступления проходят с цветами и колыбельными — вероятно, это отсылка к 60-м годам в США. С тем же смыслом, но в других реалиях. Страшно и красиво одновременно.

Мне бы хотелось, чтобы принты «Нате» воспринимались не как лозунги, а как стимулы к тому, чтобы остановиться, оглядеться и спросить себя: "В каком мире я живу?" Например, к 9 Мая мы выпустили футболку "Можем не повторять?" Это обращение не конкретным людям, а ко всему человечеству: будем ли мы настолько благоразумны, чтобы не допустить кровопролитий и не разрушить миллионы судеб снова? То же самое касается футболки "Перемен" — это не только и не столько об отдельно взятой стране, сколько о стремлении поменять весь мир к лучшему».





ORIORI

Минская марка ORIORI знакомит людей с одним из редчайших видов монументального искусства — витражом, адаптируя его к настоящему времени, но при этом придерживаясь классической техники. В результате получаются серьги и броши из стекла, большинство из которых носят концептуальный характер и имеют привязку к актуальным проблемам. К примеру, недавно марка представила коллекцию «I am therapy», в которую вошли 15 брошей, посвященных женщинам — их переживаниям, самоидентификации, принятию и доверию. Одно из украшений — в виде лица с перевязанными красной лентой глазами — задумывалось как олицетворение борьбы с насилием над женщинами, но стало особенно актуальным, когда насилию — уже со стороны правоохранительных органов — также подверглись мужчины, дети и старики.

Намеренным откликом на политические события в Белоруссии стал другой витраж ORIORI — «Ева». Основательница марки Варя Сон создала его по мотивам одноименного произведения Хаима Сутина — художника белорусского происхождения, картины которого долгое время отсутствовали на территории страны. В 2012 году «Ева» была выкуплена на аукционе Sotheby’s Белгазпромбанком во главе с бывшим председателем правления компании, а позже — кандидатом в президенты Виктором Бабарико. Сейчас эта и другие картины, вернувшиеся на родину, изъяты из коллекции галереи Art-Belarus, а сам Виктор Бабарико заключен под стражу. По словам Сон, эта история вызвала негодование среди белорусов, а «Ева» и женское лицо стали прекрасными символами сопротивления. 30% выручки от продажи всех брошей ORIORI переводит в фонды, которые занимаются поддержкой протестующих.

«Тема политики в Беларуси много лет была в стадии комы. Я не была к ней безразлична, но старалась абстрагироваться, оправдывая это своей творческой натурой и отсутствием надежды в лице альтернативных кандидатов на пост президента страны. Сейчас эта тема затрагивает каждого вне зависимости от желания участвовать в происходящем. Несколько поколений выросло, народ проснулся и хочет перемен.

Я считаю, что не выступать сегодня против насилия — значит спонсировать его и беззаконие в стране. Со всеми масштабными проблемами белорусы привыкли справляться сами за неимением поддержки от властей, поэтому сейчас мы создали множество инициатив по помощи нуждающимся и пострадавшим. Это честные люди, которые были подвержены избиениям и пыткам, простые рабочие с госпредприятий, оказавшиеся в затруднительном положении из-за своей гражданской позиции. Помогать и поддерживать их — несложно и даже приятно, когда понимаешь то, что ты не один.

Опасно ли это? Конечно, да. Любой из нас может оказаться в автозаке, молча гуляя по городу и катаясь на велосипеде, не говоря уже об открытом высказывании гражданской позиции. В этой ситуации, конечно, есть те, кто ведет себя так, будто ничего не происходит, но я думаю, что их меньшинство. Страх за собственный бизнес становится неактуален. Ведь если мы не будем действовать сейчас, то в будущем перспектив будет еще меньше».





Анна Щемелева-Коноваленко

Гражданка Беларуси Анна Щемелева-Коноваленко, которая уже шесть лет живет и работает в Москве, создает диджитал-арт с изображением сумок Dior, флаконов Maison Francis Kurkdjian, пластичных фигур, перламутровых камней и даже осьминожьих щупалец. Художница смотрит на мир в том числе через призму интерсекционального феминизма (движения, которое подразумевает связку между всеми формами угнетения), что уже само по себе становится высказыванием. Позицию по происходящему в родной стране Щемелева-Коноваленко выразила через создание принтов по мотивам собственных проектов. 20% с их продаж через онлайн-галерею современного искусства «Объединение» будут направлены в поддержку репрессированных.

«Эта машина насилия и пыток появилась не вчера. Другое дело, что она работала не так активно. Раньше историями об издевательствах со стороны силовиков, которым все сходило с рук, делились только в кулуарных разговорах. Но сейчас благодаря интернету, несмотря на то, что его отключали на несколько дней, свидетельства насилия просто невозможно скрыть, их очень много. Все они повергают в ужас, эту реальность сложно осознать. При этом я понимаю, почему россияне дистанцируются от проблемы, но убеждена, что белорусы, живущие по всему миру, просто не должны молчать. Гражданам моей родины необходима как моральная, так и финансовая поддержка, ведь многие боятся потерять работу из-за проявления гражданской позиции. Я стараюсь помогать не только оглаской, но и делом: вне зависимости от спроса на мои работы перевожу деньги в благотворительные фонды.





ZNWR

Минская марка одежды ZNWR, доказывающая, что стритвир может быть минималистичным, взяла за слоган фразу «Слушай свое сердце», где сердце — это метафора центра человека, его ключевых ценностей и настоящих стремлений. Проект с таким посылом не смог остаться в стороне от событий, происходящих в родной стране. Он выпустил коллекцию футболок белого цвета с принтом «Мы разам» («Мы вместе»), 50% с продаж которых будет перечислена в фонд помощи жертвам протестов By Help.

«Мы закрыли магазин в Минске на одну неделю. Так мы хотели проявить национальную солидарность и сказать, что мы абсолютно не согласны с таким отношением власти к гражданам нашей страны. Республика Беларусь столкнулась с обманом и бесчеловечной жестокостью, и это не столько политический вопрос, сколько вопрос человеческого достоинства и нарушения моральных принципов. Произошедшая трагедия, безусловно, касается малого бизнеса. Каждый бренд, так же как и человек, старается в меру своих возможностей проявить солидарность, а также отстоять право голоса, право быть услышанным».





LSD Clothing

О направлении работы молодой белорусской марки говорит сама расшифровка аббревиатуры LSD — Lifestyle Simple Design («простой дизайн для жизни»). С момента объявления результатов выборов президента Беларуси она остановила публикацию коммерческого и развлекательного контента, но не производство своих вещей: теперь часть прибыли с продажи минималистичных плащей, пиджаков, комбинезонов и юбок отправляется в поддержку пострадавших соотечественников в фонд By Help.

«Некоторые белорусские бренды молчат о протестах в стране из-за страха не только за бизнес, но и за собственную безопасность. Демонстративное закрытие магазина белорусской символики symbal.by из-за футболок, намекающих на низкий рейтинг Александра Лукашенко, стало четким и прозрачным посланием владельцам брендов накануне выборов: "Мы можем закрыть твой бизнес в любой момент и даже арестовать тебя, если потребуется".

Белорусы больше 20 лет живут в системе "придут за каждым". Власть давно шагнула за рамки закона, государственный прессинг бизнес-сектора и госслужащих очень силен. Поэтому политика нейтралитета стала обязательным условием выживания.

Мы сочли молчание невозможным и захотели поддержать людей, которые были физически и психологически травмированы в ходе мирных акций протеста, а также тех, кто был уволен по политическим причинам. Да, мы, как и все, пострадали от пандемического кризиса, но все это отходит на второй план, когда поднимаются вопросы физического выживания и восстановления тысяч несправедливо пострадавших белорусов. Аудитория нас в этом активно поддержала, потому что это коснулось абсолютно каждого в стране.

На мой взгляд, если раньше трансляция только позитивных мыслей была своеобразным хорошим тоном в общении с аудиторией, то нынешнее время требует несколько иного подхода. Общая тенденция обезличенного позитива постепенно меняется на искренность. Людям становится важен не только бренд, но и человек, который за ним стоит: кто он, что транслирует, близки ли вы по образу мыслей. Открытое выражение позиции, в том числе и по политическим вопросам, позволяет брендам, для которых это уместно, формировать костяк лояльной аудитории из людей, которые не только поддерживают твою эстетику, но и разделяют твои ценности. А это может быть прочным сплавом для многолетнего партнерства».



