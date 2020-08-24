|
В Столинском районе погиб 20-летний рабочий
Источник материала: Навiны
Житель Столина выполнял работы по распиловке бруса на станке на территории одного из предприятий района и погиб.
По сообщению СК, во время работы из станка вылетел фрагмент рейки, который травмировал жизненно важные органы мужчины. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Столина выполнял работы по распиловке бруса на станке на территории одного из предприятий района и погиб.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)