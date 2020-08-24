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В Столинском районе погиб 20-летний рабочий

24.08.2020 18:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Житель Столина выполнял работы по распиловке бруса на станке на территории одного из предприятий района и погиб.

В Столинском районе погиб 20-летний рабочий
Фото: СК

По сообщению СК, во время работы из станка вылетел фрагмент рейки, который травмировал жизненно важные органы мужчины. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда.

 
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Житель Столина выполнял работы по распиловке бруса на станке на территории одного из предприятий района и погиб.
 
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