В Столинском районе погиб 20-летний рабочий

Житель Столина выполнял работы по распиловке бруса на станке на территории одного из предприятий района и погиб.



Фото: СК

По сообщению СК, во время работы из станка вылетел фрагмент рейки, который травмировал жизненно важные органы мужчины. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда.