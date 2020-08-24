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Минобороны на вертолете охотилось за литовскими воздушными шариками – теперь над ним смеются все соцсети

24.08.2020 18:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня Министерство обороны сообщило о провокации со стороны Литвы. Мол, произошла попытка нарушения воздушного пространства Беларуси. Знаете, из-за чего? Из-за того, что с литовской стороны «был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой». 

Чтобы обезвредить воздушные шары, Минобороны подтянуло ударные вертолеты Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. Так нарушение и пресекли – мы с вами можем спать спокойно (как на этот жест отреагировала Литва, читайте здесь). 

Позже на канале @belvpotelegram появился ролик, где якобы запечатлен тот самый «перехват зонда». 

Министерство обороны не подтвердило и не опровергло подлинность записи, но рекцию беларусов уже не остановить. 

Реакция соцсетей 

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Сегодня Министерство обороны сообщило о провокации со стороны Литвы. Мол, произошла попытка нарушения воздушного пространства Беларуси. Знаете, из-за чего? Из-за...
 
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