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Минобороны на вертолете охотилось за литовскими воздушными шариками – теперь над ним смеются все соцсети
Источник материала: KYKY>
Сегодня Министерство обороны сообщило о провокации со стороны Литвы. Мол, произошла попытка нарушения воздушного пространства Беларуси. Знаете, из-за чего? Из-за того, что с литовской стороны «был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой».
Чтобы обезвредить воздушные шары, Минобороны подтянуло ударные вертолеты Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. Так нарушение и пресекли – мы с вами можем спать спокойно (
Позже на канале @belvpotelegram появился ролик, где якобы запечатлен тот самый «перехват зонда».
Министерство обороны не подтвердило и не опровергло подлинность записи, но рекцию беларусов уже не остановить.
Реакция соцсетей
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Минобороны на вертолете охотилось за литовскими воздушными шариками – теперь над ним смеются все соцсети
Сегодня Министерство обороны сообщило о провокации со стороны Литвы. Мол, произошла попытка нарушения воздушного пространства Беларуси. Знаете, из-за чего? Из-за...
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