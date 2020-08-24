Минобороны на вертолете охотилось за литовскими воздушными шариками – теперь над ним смеются все соцсети

Источник материала: KYKY

Сегодня Министерство обороны сообщило о провокации со стороны Литвы. Мол, произошла попытка нарушения воздушного пространства Беларуси. Знаете, из-за чего? Из-за того, что с литовской стороны «был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой».

Чтобы обезвредить воздушные шары, Минобороны подтянуло ударные вертолеты Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. Так нарушение и пресекли – мы с вами можем спать спокойно ( как на этот жест отреагировала Литва, читайте здесь ).

Позже на канале @belvpotelegram появился ролик, где якобы запечатлен тот самый «перехват зонда».

Министерство обороны не подтвердило и не опровергло подлинность записи, но рекцию беларусов уже не остановить.

Реакция соцсетей

А ведь буквально через неделю с севера через литовско-белорусскую границу начнут возвращаться перелетные птицы.

Что будет делать наше ПВО в такой ситуации?! — Ivan Radziankou (@Veterrr) August 24, 2020

Беларуская армия одержала две оглушительные победы за два дня. Удержала высоту «стелла» от собственных безоружных кормильцев и победила тяжелейшем воздушном бою воздушные шарики! — RnR (@RnR9177) August 24, 2020

Расстрелять шарики. — виктор (@tosYjkk38oagwjG) August 24, 2020

То Лукашенко с Колей вдвоём против Годзилы борются, то шарики с ядом сбивают на боевых вертолётах - что за сюр?

Кажется, Ябатька спрыгнуть хочет с Гааги, через психушку. — Ядреный Коллайдер (@Trumen_217) August 24, 2020

Теперь мы Северная Корея, где армия сбивает шарики из соседних стран, к которым прикрепили CD-диски с последними новостями в нашей же стране. https://t.co/cQgN6xLFcw — Honar Litvina (@HonarLitvina) August 24, 2020

Безобидные воздушные шарики со стороны Литвы нагло вторглись в воздушное пространство Беларуси и заставили всерьёз боевые вертолеты Ми-24 ВС за ними гоняться. pic.twitter.com/6hxfiUK9Mk — Евгений Ключков (@eklyuchkov) August 24, 2020

В Беларуси есть легенда, что маленькие литовские шарики могут породить один огромный шар, который покроет всю ойкумену (Беларусь), из-за чего погибнет вся картоха. Поэтому вертолеты необходимы. https://t.co/8mNnS5SAev — Emotional Support Katarn (@old_katarn) August 24, 2020