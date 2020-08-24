Пубертат Калашникова. Зачем Лукашенко дал сыну Николаю в руки автомат

Пятнадцатилетний Николай Лукашенко появился вечером 23 августа перед камерами в боевой экипировке и с автоматом . Какой посыл обществу хотел направить отец мальчика и как происходящее может сказаться на подростке?

На видео, которое вчера распространил телеграм-канал «Пул Первого», Лукашенко и его сын Николай прилетают на вертолете на территорию Дворца независимости. Лукашенко-старший в бронежилете и с автоматом Калашникова без рожка, а Лукашенко-младший — в полной амуниции и также с автоматом. Отец и сын вышли к оцеплению из омоновцев и спецтехники в то время, когда участники «Марша новой Беларуси» уже ушли.

Что говорит закон

31 августа Николаю Лукашенко исполнится 16 лет. Значит, брать в руки боевое оружие он не имел права.

Правда, отметил в комментарии для Naviny.by правозащитник Гарри Погоняйло, неизвестно, действительно ли оружие в руках подростка было боевым.

«Зрителю показали картинку, согласно которой будто бы для Лукашенко и его сына существовала реальная опасность. Это выглядело карикатурно, но если у ребенка в руках было боевое оружие, это нарушение ряда нормативных актов, закона “Об оружии” в частности», — отметил правозащитник.

Если это была не игрушка, а боевое оружие, «есть состав уголовного преступления», сказал Погоняло.





Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ попадают под статью 295 Уголовного кодекса. Ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего) наказываются исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом или без штрафа. Так как Николаю только 15 лет, то ответственность за него должны нести родители (ст. 9.4 КоАП).

Насколько известно, Александр Лукашенко также не наделен правом владения и ношения оружия, для его защиты есть нанятые профессионалы:

«Теоретически, если бы мы имели дело с реальным нападением, реальной угрозой, можно было бы вести речь о самообороне. Да, он главнокомандующий, но его функция заключается совершенно в другом, прописана в законе, и она точно не сводится к бряцанию оружием. Однако мы видели, что Лукашенко и его сын были одеты в бронежилеты, вооружены в условиях, при которых ничего не указывало на нападение», — отметил Гарри Погоняйло.

Напомним, что участники «Марша новой Беларуси» планировали дойти до площади Государственного флага, их путь пролегал мимо Дворца независимости. Однако когда дорога оказалась заблокирована омоновцами и спецтехникой, участники марша развернулись и ушли вновь в центр города. Никто даже и не думал нападать на рабочую резиденцию Лукашенко.

«Через ограждение резиденции никто плюнуть не смел, не то что нападать. Эта театральная постановка, но режиссеры забыли, что есть состав уголовно наказуемого деяния за ношение оружия», — сказал эксперт.





Гарри Погоняйло считает, что при проведении президентской избирательной кампании было большое упущение — кандидаты не проходили психиатрическое обследование: «А это необходимо, чтобы мы не становились свидетелями странных поступков и постановок от лица высших должностных лиц».

Правозащитник подчеркнул, что статья 11 закона «О президенте Республики Беларусь» гласит, что «президент может быть досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента».

«Наше право как избирателей знать, кто выдвигается на пост президента. Мы имеем право знать о состоянии здоровья президента», — сказал Погоняйло.

Какое еще оружие есть у Николая Лукашенко?

По доходящим до публичного пространства фрагментам отношений Лукашенко с Николаем можно предположить, что он воспитывает в своем сыне «настоящего мужчину». Это касается, судя по всему, и умения «настоящего мужчины» обращаться с оружием.

Впервые Николая Лукашенко увидели с оружием на публике в 2009 году. Тогда президентом России был Дмитрий Медведев, и он приехал в Беларусь для наблюдения за активной фазой учений «Запад-2009».

За учениями Медведев наблюдал с Лукашенко и его младшим сыном Николаем, одетым в камуфляжную форму с белорусским гербом на погонах. На поясе у мальчика была кобура с пистолетом золотистого цвета, который он и продемонстрировал Медведеву.

«Пока не зарядили», — отметил Лукашенко. Медведев поинтересовался, нравится ли мальчику пистолет. «Хороший пистолет, потому что президент России подарил», — подсказал Лукашенко сыну ответ.

Осенью 2010 года во время поездки с отцом в Казахстан Николай получил в подарок от Нурсултана Назарбаева казахский лук и колчан со стрелами. Не золотой пистолет, конечно, но в умелых руках тоже грозное оружие.

Почему оружие в руках ребенка это плохо

«Споткнулся, упал, и непроизвольное нажатие на курок могло произвести выстрел и даже очередь. Могли пострадать люди. Мальчик нес оружие в руках, мы не знаем, в каком состоянии был затвор, было ли оружие приведено в состояние «к стрельбе». Мы видели, что в автомате есть магазин, но не знаем, еще раз подчеркну, видели ли мы боевое оружие или игрушку», — отметил Гарри Погоняйло.





В любом случае странно и одно, и другое. Для игрушки Николай слишком взрослый, а боевое оружие в руках ребенка, помимо того, что это незаконно, плюсов в разваливающийся имидж народного президента точно не добавит.

Впрочем, Лукашенко и ранее не обращал внимание на закон, нормы морали и возможную реакцию общества, когда дело касалось его младшего сына. Например, Лукашенко грубо нарушал ПДД, разъезжая с маленьким Николаем на мотоцикле, или когда сажал Колю за руль комбайна, хотя в силу возраста мальчик явно не имеет права управлять таким механизмом.

В 2016 году Лукашенко говорил, что его главная забота «из этих сетей малыша вырвать, чтобы он меньше там сидел, начиная с “танков” и заканчивая информацией про какие-то исторические даты, писателей». Тогда решение не позволять ребенку пользоваться социальными сетями Лукашенко объяснил тем, что не надо ребенку «травмировать психику».

Между тем происходящее с Николаем сейчас такие опасения как раз вызывает.

«Не просто так законом предусмотрено ношение оружия на определенных условиях только с 18 лет: подростковый возраст очень беспокойный, — отметила в комментарии для Naviny.by психолог Анна Матуляк. — Это период гормонального всплеска, эмоциональных бурь. Дети в этом возрасте склонны к максимализму, случаются качели из одной эмоции в другую. Подросток в силу психологического эмоционального развития не в состоянии справиться с такой ответственностью — пользоваться оружием, это слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее ребенку, особенно в пубертате».