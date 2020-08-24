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Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет
Источник материала: Навiны
Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, которая является членом президиума Координационного совета, вызвали на допрос по уголовному делу в Следственный комитет, сообщила пресс-служба Совета.
Генпрокурор Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.
Ранее в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела вызывали членов Координационного совета
Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены совета несколько раз подчеркивали, что Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.
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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, которая является членом президиума Координационного совета, вызвали на допрос по уголовному делу в Следственный...
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