На площади Независимости задержали несколько человек

Источник материала: Onliner

В Telegram-канале motolkohelp опубликовали ролик, в котором видно, как люди в черных костюмах забирают несколько человек с площади Независимости. Это произошло сегодня вечером.

Судя по комментарию за кадром, молодые люди хотели провести на площади так называемый «открытый микрофон», когда любой желающий может высказаться на большую аудиторию. К слову, людей на площади в данный момент не так уж много. Последние две недели площадь Независимости неоднократно становилась местом проведения санкционированных и несанкционированных митингов и протестов.