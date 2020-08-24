ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На площади Независимости задержали несколько человек

24.08.2020 19:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Telegram-канале motolkohelp опубликовали ролик, в котором видно, как люди в черных костюмах забирают несколько человек с площади Независимости. Это произошло сегодня вечером. 

Судя по комментарию за кадром, молодые люди хотели провести на площади так называемый «открытый микрофон», когда любой желающий может высказаться на большую аудиторию. К слову, людей на площади в данный момент не так уж много. Последние две недели площадь Независимости неоднократно становилась местом проведения санкционированных и несанкционированных митингов и протестов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Telegram-канале motolkohelp опубликовали ролик, в котором видно, как люди в черных костюмах забирают несколько человек с площади Независимости. Это произошло сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Бокун оштрафован и отпущен на свободу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика