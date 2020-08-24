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Белорусам, пострадавшим во время и после акций протеста, предлагают бесплатную медпомощь в Чехии

24.08.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусам, которые пострадали во время и после акций протеста с 9 августа, предлагают бесплатную медицинскую помощь и реабилитацию в Чехии.


Фото: Reuters

Желающим получить медпомощь и реабилитацию там, нужно написать на [email protected] Белорусские волонтеры и волонтеры из Чехии свяжутся с пострадавшими на условиях анонимности и предложат заполнить онлайн-форму.

Списки будет формировать гуманитарный консилиум, в который входят врачи белорусского происхождения, проживающие в Чехии.

Преимущество будет отдано тем, у кого (независимо от пола): из-за опасности нет возможности лечиться в Беларуси и кому требуется операция и/или серьезная реабилитация и/или кризисная помощь после изнасилования. Также в приоритете женщины и дети.
 
Для пациентов проезд, проживание, лечение, реабилитация, помощь белорусских психотерапевтов, которые живут и работают в Чехии — бесплатные. Также будет организована визовая поддержка.

Напомним, во время акций протеста с 9 августа было задержано более 6 тысяч человек. По данным Минздрава на 11 августа, за период с 9 по 10 августа на лечении в медучреждениях находились чуть больше 200 пострадавших, при этом в дальнейшем избитых людей привозили в больницы из изоляторов.
 
 
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Белорусам, которые пострадали во время и после акций протеста с 9 августа, предлагают бесплатную медицинскую помощь и реабилитацию в Чехии.
 
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