ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МВД Украины назвал отличие Майдана и протестов в Беларуси

24.08.2020 20:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Евромайдан и события в Беларуси могут казаться подобными, но между ними есть фундаментальное различие. В чем именно отличие на пресс-конференции рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«В 2014 году украинцы восстали за развитие своего государства как европейского. Это был вопрос выбора: возвращение в пространство, контролируемое Россией, или продолжение движения в большую европейскую семью. Мы не видим этого выбора сейчас в Беларуси. Мы считаем, что белорусы прежде всего выражают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране. Но речь не идет сейчас в Беларуси о выборе движения страны. И это фундаментальное различие, его нужно учитывать», — передает korrespondent.net слова министра.

Кулеба добавил, что настоящую, действенную поддержку Запада Украина начала чувствовать уже после Майдана.

«Я считаю, прежде всего выбор должен сделать белорусский народ. И уже на основе того выбора, который будет им сделан, Европейский Союз будет принимать решение о том, как в дальнейшем поддерживать Беларусь», — добавил он.

Вместе с тем министр отметил, что любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евромайдан и события в Беларуси могут казаться подобными, но между ними есть фундаментальное различие. В чем именно отличие на пресс-конференции рассказал глава...
 
Новости дня
Новости разные
 
На площади Независимости в Минске проходит стихийный митинг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика