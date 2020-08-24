ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрист оценил законность появления Николая Лукашенко с автоматом в руках

24.08.2020 21:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Законодательство Беларуси не запрещает давать оружие несовершеннолетним, но из-за его ношения могут быть проблемы с родительскими правами или уголовным кодексом. Об этом в беседе с РБК заявил юрист, председатель «Белорусского Хельсинкского комитета» Олег Гулак, комментируя появление 15-летнего сына президента республики Александра Лукашенко с автоматом в руках.

«Мы же понимаем, что несовершеннолетние могут, например, собирать, разбирать автоматы. Здесь вопрос контекста: что это было за оружие, что за ситуация, зачем ребенка в это вовлекают», — оценил Гулак.

По его словам, случившееся можно называть нарушением, связанным с обязанностями родителя воспитывать ребенка. Это прописано в кодексе о браке и семье Беларуси, а также в законе о правах ребенка, уточнил юрист. «Здесь должны включаться профилактические меры, возможно постановление на официальный контроль из-за ситуации, представляющей опасность для ребенка. Может дело дойти до проблемы с родительскими правами», — подчеркнул он.

Николай Лукашенко облачился в военную амуницию накануне, 23 августа, последовав примеру отца. В таком виде вместе с Лукашенко-старшим они прилетели в президентскую резиденцию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Законодательство Беларуси не запрещает давать оружие несовершеннолетним, но из-за его ношения могут быть проблемы с родительскими правами или уголовным кодексом....
 
Новости дня
Новости разные
 
На площади Независимости в Минске проходит стихийный митинг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика