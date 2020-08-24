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На площади Независимости в Минске проходит стихийный митинг

24.08.2020 20:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На площади Независимости в Минске около 19:00 собралось около сотни человек — это молодые люди, некоторые пришли с бело-красно-белыми флагами. Они общаются, скандируют «Жыве Беларусь!», «Свободу!», выступают по очереди в формате «свободного микрофона», поют.

На площади Независимости в Минске проходит стихийный митинг
Источник: t.me/bnkbel

Митингующие высказывают свое отношение к событиям в стране, выражают поддержку бастующим рабочим и независимым СМИ, которые заблокированы властями.

Несколько человек были задержаны сотрудниками милиции сразу после начала сбора.

Сейчас митинг продолжается, люди в штатском ведут видеосъемку, милиция пока не вмешивается в происходящее.

 
Теги: Минск
 
 
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На площади Независимости в Минске около 19:00 собралось около сотни человек — это молодые люди, некоторые пришли с бело-красно-белыми флагами. Они общаются,...
 
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