Вопросом трансфера власти в Беларуси могут заняться внешние игроки

19 августа в Брюсселе прошел чрезвычайный саммит с участием глав государств и правительств Европейского союза. Они приняли самое жесткое решение в отношении властей Беларуси за всю историю двухсторонних отношений. Если в прежние годы Брюссель не признавал выборы честными и справедливыми, то 19 августа лидеры ЕС не признали результаты выборов в целом, а Александра Лукашенко — переизбранным президентом.



Коллаж носит иллюстративный характер

Из текста документа, а также различных комментариев официальных лиц следует, что после истечения срока своих полномочий в начале ноября Лукашенко де-юре перестанет быть законным президентом Беларуси для стран Европейского союза. Можно ожидать, что позже похожие решения примут США и другие партнеры.

Договоры не будут признаваться?

Что же это может означать для Беларуси? В точности описать и предсказать пока сложно.

Отношения между ЕС и Беларусью, конечно, не прервутся, дипломатические связи также не будут разорваны, сохраняется возможность визитов и контактов на уровне дипломатических ведомств и должностных лиц. Тем не менее, новый статус может наложить на деятельность белорусских властей существенные ограничения. В частности, любые межгосударственные договоры, заключенные Лукашенко, могут не признаваться Западом.

Парадоксальным образом это противоречит даже кремлевским планам «углубленной интеграции», так как любое изменение статуса Беларуси или ограничение ее суверенитета не будет признаваться ЕС (а потом США и другими странами).

Более того, могут не признаваться и другие решения. Например, о продаже белорусской государственной собственности российским компаниям, реализации инвестиционных проектов, долговые обязательства и т.д. На коммерческие компании, связанные с такими сделками, могут накладываться ограничения, а сохранность их инвестиций не будет гарантирована в будущем.

Пока сложно прописать механизм непризнания, но представители белорусской политической оппозиции, гражданского общества либо заинтересованные страны ЕС получают возможность оспаривать законность всех существенных международных договоров и сделок, заключенных властями.

ЕС, США и Россия могут состыковать свои интересы в белорусском вопросе

Таким образом, сохранение действующего президента будет значить для России рост «серой» договорной базы с непредсказуемыми последствиями. Конечно, аналогии с непризнанными ДНР или Абхазией в этом случае очень натянуты, но это проблема, чреватая получением массива соглашений и институтов с неопределенным статусом.

Ситуация стимулирует прямые контакты ЕС и России по белорусскому вопросу. К процессу также могут подключиться США, о чем свидетельствует визит заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Вильнюс и Москву для обсуждения белорусского вопроса.

Непосредственно перед чрезвычайным саммитом ЕС председатель Евросовета Шарль Мишель провел консультации с Владимиром Путиным, а ряд чиновников ЕС уже выразили готовность учитывать в этом контексте интересы Кремля.

На европейской сцене растет влияние политиков, склонных решать белорусский вопрос не в Минске, но в Москве. Особенно на фоне отказа Лукашенко вступать в прямой контакт с представителями западных стран, в частности ответить на звонок канцлера Германии Ангелы Меркель, а также отреагировать на предложение президента Литвы Гитанаса Науседы вступить в непосредственный контакт.

Стратегический интерес ЕС в Беларуси — отсутствие на своих границах островного политического конфликта, соблюдение прав человека на приемлемом уровне, а также сохранение за Беларусью статуса суверенного государства. Последний пункт как важный фактор своей безопасности рассматривают соседи Беларуси — Польша и Литва.

Стратегический интерес России — удержать Беларусь в своей орбите и сохранить статус-кво в двухсторонних отношениях, то есть пребывание Беларуси в составе Союзного государства, ОДКБ и ЕАЭС. В этом диапазоне, вероятно, и будет поиск общих подходов.

Наилучшее решение — внутренний диалог

Возможные последствия прямых контактов России, ЕС и США по политическому кризису в Беларуси сложно прогнозировать, но их наличие будет сокращать внешнеполитическое пространство для Минска. По крайней мере, схемы маневрирования между Западом и Россией, которые применялись в 2008–2020 годах, работать не будут.

Все это делает позиции официального Минска крайне уязвимыми даже в краткосрочной перспективе. Кроме того, Беларусь будет нести экономические потери от сворачивания или замедления сотрудничества с ЕС, снижения уровня и интенсивности контактов.

Политический кризис в Беларуси принимает затяжной характер с непредсказуемыми последствиями для безопасности в регионе Восточной Европы. Если в ближайшее время не будет деэскалации внутриполитической напряженности, внешнее решение о транзите власти очень вероятно.

Возможность внешнего решения белорусского политического кризиса тем более вероятно в условиях роста внутренней напряженности и отсутствия каких-либо признаков готовности белорусских властей к политическому компромиссу с альтернативными политическими силами.

Чтобы быть устойчивым, внутренний компромисс должен включать если не весь, то значительную часть альтернативного политического спектра. Основная политическая ответственность тут лежит на власти, и мяч на ее стороне.