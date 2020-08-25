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В международные федерации планируется направлять данные о функционерах, которые оказывают давление на спортсменов
Источник материала: Партизан
Как сообщалось ранее, в Беларуси формируется Фонд спортивной солидарности, из которого будет осуществляться поддержка спортсменов, столкнувшихся с давлением, угрозами увольнения и уменьшением выплат премий или стипендий. Также по информации
Факты давления, а также ущемления гражданских прав представителей спортивной отрасли будут тщательно фиксироваться и направляться в международные инстанции и федерации. Подобные инциденты могут затруднить проведение крупных турниров в Беларуси.
Также возможно введение санкций в отношении причастных к репрессиям чиновников и функционеров. Не исключается, что такие лица будут вноситься в «черный список» ЕС, что повлечет за собой запрет на въезд в страны Европейского союза. Кроме того, будет вестись речь об аналогичных мерах в отношении их родственников.
Напомним, ранее спортивная общественность выступила с требованием провести повторные выборы президента Беларуси, прекратить насилие со стороны силовиков, реабилитировать политических заключенных. Среди подписавшихся много известных белорусских спортсменов – Александра Герасименя, Павел Санкович, Ольга Мазуренок, Анна Гуськова, Марина Арзамасова, Александра Романовская и другие.
В последнее время стали появляться сообщения о том, что на некоторых подписантов оказываться давление с требованием отозвать подписи. В противном случае спортсменам грозят увольнением или лишением денежных премий или стипендий.
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В международные федерации планируется направлять данные о функционерах, которые оказывают давление на спортсменов
Как сообщалось ранее, в Беларуси формируется Фонд спортивной солидарности, из которого будет осуществляться поддержка спортсменов, столкнувшихся с давлением,...
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