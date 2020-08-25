Сколько можно сэкономить, если купить и привезти Tesla из США самому. Личный опыт

Источник материала: Tut.by

Не так давно для белорусов отменили пошлины на электромобили. За машиной можно съездить в Европу, можно пригнать ее оттуда под заказ, а можно самому выбрать и купить в США. Этот путь самый сложный, но одновременно и менее затратный. По нему пошел читатель AUTO.TUT.BY Данила (имя изменено. — Прим. ред.), он рассказал, сколько времени это заняло и какую сумму удалось сэкономить.



Оценить состояние автомобиля можно только по фото. При этом надо изучить конструктивные особенности модели, чтобы понимать, какие могут быть скрытые повреждения

Без брокера не обойтись

— Все начинается с поиска автомобиля на специализированных сайтах-аукционах. В США два самых крупных — это Copart и IAAI. У каждого есть свою нюансы. Например, на Copart можно выбирать машину и смотреть за тем, как идут торги, без регистрации. На IAAI для этого придется зарегистрироваться, но процедура занимает минуту. Это лучше сделать — так проще искать машину, сохранять какие-то варианты в закладках, — объясняет «кухню» для новичков Данила. — Но в целом оба аукциона работают по одинаковому принципу: выбираешь автомобиль, делаешь ставки, повышая цену. Если желающих перебить твою цену не нашлось — выкупаешь лот.

Для того, чтобы делать ставки и потом оплатить автомобиль, нужно пройти уже более сложную процедуру регистрации: поделиться данными, которые позволят аукциону иметь с вами финансовые отношения.

— Скажу сразу: все равно придется обращаться к брокеру-посреднику, у которого уже есть аккаунт и возможность делать ставки и выкупать выигранный в аукционе автомобиль. Он же будет заниматься доставкой машины.

Данила говорит, что придя с улицы и приняв решение покупать Tesla, ты можешь только очень приблизительно представлять, за сколько они там будут продаваться. Брокер сориентировал Данилу по примерным ценам на Tesla Model 3 — именно эту модель намеревался купить минчанин.

— На первых двух машинах я, можно сказать, приценивался, формировал представление, за сколько можно купить устраивающий экземпляр. Нет смысла торговаться сразу за первую попавшуюся машину. Может так сложиться, что на этой неделе, например, у ребят из Украины, которые активно выкупают машины, была цель купить любой экземпляр. И цена будет высокой. Выбор машин колоссальный, поэтому нет смысла переплачивать, всегда найдешь подходящий вариант. Если сравнить первые ставки и последние, то я цену машины увеличил где-то на 4 тысячи долларов относительно первоначального бюджета. Но в итоге машина, которую я выиграл, продалась даже на тысячу долларов дешевле, чем я готов был за нее дать. Так я стал владельцем Tesla Model 3 в версии Long Range, 2018 года выпуска с пробегом 40 тысяч км.

— Ставки в торгах в моем случае делал брокер. Можно повышать ставку вручную, нажимая кнопку в интерфейсе сайта. А можно автоматически, заранее вбив сумму ставки. Шаг ставки может зависеть от цены лота. Чем она ниже — тем меньше шаг ставки. Но если за один лот борется сразу много покупателей, то шаг ставки может вырасти и до 500 долларов, чтобы сразу дойти до максимума. А потом шаг снова снижается.

Лучше дороже, но целее



Сложных кузовных работ купленный автомобиль не предполагал. Так и вышло

— Еще до начала поисков я точно понимал, что не стоит обращать внимания на сильно битые машины, в которых потом при ремонте придется отрезать куски кузова и приваривать новые. Во-первых, такой ремонт всегда оказывается очень дорогим. Во-вторых, я еще до покупки начал интересоваться наличием запчастей и их стоимостью. И стало ясно, что запчасти на такой «творческий» ремонт тяжело найти, а если и найдешь, то цена будет невменяемая.

Поэтому Данила подбирал экземпляр чуть дороже, но на который можно легко найти недостающие запчасти и потом отремонтировать без проблем. Те, кто бездумно покупают «вертолеты» — машины с перекрученными и сильно поврежденными кузовами, могут потом очень сильно удивиться стоимости ремонта. Особенно это касается Tesla Model S, кузов которой полностью сделан из алюминия. У Model 3 внутренние силовые части из алюминия, соединенные с элементами из стали, что тоже усложняет и удорожает ремонт.

— Еще перед покупкой я изучил некоторые конструктивные особенности Tesla Model 3. Надо ведь четко понимать, какие элементы страдают при определенных повреждениях. Например, видите вы «тройку», у которой переднее левое колесо после удара сместилось к двери. Так вот там проходят трубки контура охлаждения батареи. И если эти трубки разбиты, да еще повреждено место их входа в батарею — предстоит сложный и дорогой «авторский» ремонт. Поэтому я искал вариант с целой подвеской, без поврежденных силовых элементов кузова. А вот поврежденных навесных деталей вроде крыльев, дверей, бамперов, можно не бояться — все легко меняется, красится. При этом при покупке главным «путеводителем» по повреждениям будут фотографии. В описании машины скрытых дефектов вы не найдете.

После того, как вы сделали ставку и выиграли торги, машину необходимо оплатить. Брокер присылает в электронном виде инвойс. Остается найти банк с минимальным процентом за услуги перевода денег и оплатить. Сумма покрывает стоимость автомобиля, аукционный сбор и доставку до Минска. Услуги брокера обходятся в 300 долларов.

— У меня это вышла 21 тысяча долларов с учетом услуг брокера. В день оплаты деньги приходят на указанный счет. Фирма везет твою машину до порта, там она грузится и дальше приходит в Клайпеду, а оттуда в Минск.

Запчасти начал искать еще в процессе покупки машины



Фара из США обошлась в 330 долларов «под ключ»

Поиском и приобретением запчастей Данила начал заниматься в тот момент, когда машину привезли в порт еще в США, но цены узнавал еще раньше, в процессе выбора. Какую-то часть запчастей купил в США, они потом приехали другим контейнером на тот же СВХ, что и машина. Остальные детали собирал по Литве, Польше и некоторые аксессуары заказывал из Украины.

— У нас ближайший сырьевой рынок — это Литва. И разборок там в десятки раз меньше, чем машин, которые у нас ждут ремонта. Только 15 июня, в день отмены пошлин, с одного СВХ отпустили 86 электромобилей Tesla. И везут их до сих пор. Литовские «разборки» даже близко не могут обеспечить запчастями такое количество машин.

Поэтому как только Tesla погрузили в контейнер, Данила начал активно искать и заказывать запчасти. И первые детали получил уже через три недели после того, как сходил в банк и оплатил машину.

— Сейчас все, что приходит в Польшу или Литву на «разборки», сразу же выгребается подчистую. Литовские «разборки» уже даже не выставляют на сайтах актуальные предложения. Машины, идущие на запчасти, распродаются еще в пути. Ну и раз такой большой спрос, о каких-то подвижках в цене можно даже не заикаться. Что касается цен на запчасти. Самая популярная Model 3 — машина свежая, до трех лет. И надо понимать, что бампер на нее вы не купите ни за 100, ни за 200 долларов. Я просчитал, что некоторые запчасти из Польши даже с учетом более дорогой доставки выходят немного дешевле, чем из Литвы, да и выбор там больше.

Приведем цены на некоторые запчасти, которые Данила покупал для свой Tesla Model 3.

Фара из США — 330 долларов со всеми накладными расходами;

бампер из Литвы — 340 евро;

фартук под бампер — 150 евро;

светодиодные противотуманки — 200 долларов;

крыло — около 250 долларов.

Есть еще вариант купить в Минске запчасти с отказных машин. Такое бывает, когда приходит машина, владелец которой рассчитывал потратить на ремонт, например, 5 тысяч долларов, а по факту оказалось, что он обойдется в 10−12 тысяч. Тогда СТО может выкупить такую машину на запчасти. Владелец продает ее в ноль, ничего не теряя. Поэтому не стоит брать слишком сильно поврежденные машины, думая, что все это легко выправляется и ремонтируется. Зачастую оказывается, что поврежденный кузов не вытягивается, а нужно отрезать и приваривать элементы от другой машины. А это сразу другие деньги.

На ремонт и запчасти уйдет еще около 7 тысяч долларов



Tesla Данилы приехала на СВХ ровно в том виде, в котором отправлялась из США. По пути ничего из машины не пропало, хотя случаи бывают

— Состояние машины, когда она пришла в Минск, полностью соответствовало тому, что было на фото, когда машина находилась на аукционе в США. В салоне даже остались детали, которые присутствовали на фото еще на момент аукциона. Мне повезло, потому что зачастую детали из салона могут украсть.

Самостоятельно машина Данилы не могла покинуть СВХ, он забирал ее на эвакуаторе. У электрокара есть одна особенность — если «выстрелила» подушка безопасности, то после сработки пиропатрона отключается питание тяговой батареи. И пока не поменяешь этот предохранитель, Tesla не будет способна передвигаться самостоятельно.

— С моей машиной было так. Когда я приехал ее забирать с СВХ, то подъехал эвакуатор, мы накинули клеммы на маленький 12-вольтовый аккумулятор. Через минуту машина «проснулась», загорелся дисплей. Я приложил карту-ключ, и машина его распознала. Через меню включил режим транспортировки — электроника отпускает ручник, и машину можно закатить на эвакуатор.

С СТО, где берутся за ремонт Tesla, Данила договорился заранее. В окрестностях Минска он нашел около пяти даже не СТО, а просто точек, занимающихся восстановлением электромобилей.





— А так как в один день, если помните, ввезли больше 80 машин и продолжают везти, то у нормальных специалистов стоит очередь. Я договаривался по своей машине еще в мае. В теории, если привезти машину сейчас, можно застрять с ремонтом на пару месяцев из-за очереди. Еще возможен такой вариант. Загнать на специализированную СТО, чтобы там машину продиагностировали, поменяли предохранитель и поставили, как говорится, на ход. А потом можно отдавать ее на кузовной ремонт на другую СТО. Но надо понимать, что у Tesla много алюминия в конструкции, поэтому СТО должна уметь работать именно с алюминиевыми кузовами.

Брокер, который помогал в покупке и доставке машин, сам несколько лет эксплуатирует Tesla, имеет опыт ремонта. Он посоветовал хорошую мастерскую, где качественно ремонтируют и обслуживают эти электромобили. И эта мастерская находится за пределами Минска.

В общей сложности запчасти обошлись владельцу в 5,2 тысячи долларов. Работы Даниле оценили еще в 3 тысячи. Что в это входит? Треть кузовных деталей нужно будет красить. Необходимо восстановить подушки безопасности. Это дешевле, чем ставить «бэушные». Сюда же добавляется стоимость сборки и прочих мелочей.

— Но я видел машины, у которых стоимость только ремонта тянет на 5−7 тысяч долларов. По моим расчетам, в итоге мне Tesla обойдется в 30 тысяч долларов. В эту сумму входит утилизационный сбор, услуги СВХ, эвакуация, а также комплект переходников и кабель, чтобы можно было зарядить машину буквально от любой розетки. Я считаю, это абсолютно адекватная цена за 2-летний электромобиль с практически максимальным запасом хода (около 500 км на сегодняшний день) и самым продвинутым автопилотом и системами активной безопасности. Несколько друзей также заинтересовались покупкой Tesla Model 3, но уже сейчас видно, что по сравнению с весной цены на торгах выросли на 3−5 тысяч долларов (за версию Long Range). Запчасти на разборках в дефиците. Не думаю, что я бы смог вписаться в 30 тысяч «под ключ», покупая автомобиль сейчас.



Восстановление купленной Tesla Model 3 идет полным ходом. Стратегия с покупкой самых необходимых запчастей параллельно с покупкой машины сильно сокращает время ремонта

На рынке цены на такие машины начинаются с 37 тысяч долларов и доходят до 42 тысяч. В общей сложности на покупку, доставку и ремонт у Данилы ушло около 3 месяцев. А экономия при нынешних рыночных ценах составила как минимум 7 тысяч долларов.