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Журналист Сергей Савицкий покинул СТВ
Источник материала: Партизан
Ведущий новостных программ Сергей Савицкий покинул телеканал СТВ. О своем увольнении журналист написал в соцсетях.
Савицкий опубликовал фото с трудовой книжкой и оставил подпись: «Ну вот и все! Просто хочу остаться честным по отношению, в первую очередь, к самому себе». Подробности случившегося он не озвучил.
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Ведущий новостных программ Сергей Савицкий покинул телеканал СТВ. О своем увольнении журналист написал в соцсетях.
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