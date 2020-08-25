Доходы и имущество белорусов в странах СНГ станут известны налоговой

bdg.by Согласно документу, белорусское министерство по налогам и сборам с 2021 года начнет обмениваться информацией о доходах и имуществе граждан и юрлиц с коллегами из стран Содружества, пишет





Налоговые органы стран СНГ будут сообщать сведения о доходах белорусов от работы по найму, по гражданско-правовым договорам, от дивидендов, роялти, операций с ценными бумагами, продажи недвижимости и компаний и прочего.





Документ позволит странам СНГ эффективнее администрировать налоговые платежи и контролировать, чтобы налоги поступали в бюджет своевременно и полностью. Кроме того, поможет сократить теневую экономику, противостоять сокрытию капиталов за рубежом и уклонению от уплаты налогов, пишут Naviny.by.





Это будет происходить в автоматическом режиме. Сейчас это происходит только после запроса.









Автоматически налоговые органы стран СНГ будут обмениваться также сведениями о доходах и активах юридических лиц. Кроме того, будет предоставляться информация о суммах уплаченных налогов и сборов, сообщает «Спутник».





Обмениваться информацией страны СНГ будут ежегодно по итогам отчетного года.





В реализации документа, подписанного еще в 2018 году, участвуют Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Беларусь ратифицировала документ последней.





Украина свела свое взаимодействие с СНГ до минимума и не будет автоматически обмениваться налоговой информацией. Молдова пока не ратифицировала протокол.







