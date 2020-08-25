10 акселераторов постсоветского пространства

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта startupwiseguys.com

События после выборов в Беларуси — задержания и избиения жителей страны, отключение Интернета — уже отразились на настроениях в ИТ-сфере. На прошлой неделе Viber сообщал о временном закрытии офиса в Минске. Разработчик GodelTech релоцировал часть команды в Украину на неопределенный срок.

У белорусских стартаперов, начинающих команд также возникают мысли о том, чтобы уехать работать в другие регионы. В недавнем обзоре , подготовленном для онлайн-медиа Startup Jedi, украинский ИТ-предприниматель Александр Рябцев рассказал о работе акселераторов, которые действуют на территории постсоветского пространства. Можно отметить, что некоторые акселераторы инвестируют в стартапы и команды, не получая значимых результатов.

— Crunchbase на сегодняшний день насчитывает 61 (25 из них имеют хотя бы одну инвестицию) компаний в категории акселераторов, чьи штаб-квартиры расположены на территории стран, возникших в результате распада СССР.

Александр Рябцев

Эксперт USF, основатель Startup.In.UA

Почти половина компаний в первой десятке представляет столицу и Северную столицу России, также присутствуют акселераторы Эстонии, Латвии, Литвы и Украины, что соответствует уровню развития стартап-экосистем этих стран. Минск (Беларусь) и Алматы (Казахстан) имеют компании, в которых по одной сделке, а остальные вообще не могут похвастаться развитой экосистемой развития технологического предпринимательства.

Акселераторы пост-«совка»

На первом месте в списке — московский инкубатор ФРИИ . Акселератор был основан в июле 2013 года, за 7 лет успел вложиться в 432 команды, из которых ни одна не совершила успешного экзита.

Этот показатель является антирекордом эффективности среди акселераторов.

Акселератор и Фонд работают с командами на Pre-seed, Seed и Стадии А-инвестирования, вкладывая от 2,5 до 324 млн рублей в проект (приблизительно от $ 35 тыс до $ 4,5 млн). ФРИИ специализируется на проектах в сфере интернет-технологий, разработки программного обеспечения, электронной коммерции. В ноябре 2017 года акселератор был организатором Russian Startups Go Global, а летом 2019 был одним из спонсоров конференции EMERGE.



Фото с сайта frii.ru

Вторую строчку рейтинга занимает еще один активный даже по европейским меркам акселератор — эстонский Startup Wise Guys , основанный в 2012 году. 12-недельную программу акселерации за 8 лет прошли 177 стартапов, 3 из которых совершили успешные экзиты. Акселератор фокусируется на проектах в сферах разработки программного обеспечения, SaaS, информационных технологий и финансовых услуг. «Выпускник» акселератора Startup Wise Guys под названием VitalFields, агротехнический стартап из Эстонии, в ноябре 2016 был продан компании The Climate Corporation. Стартап создавал удобную в использовании цифровую систему управления фермерскими полями.



Фото с сайта majandus24.postimees.ee

Берлинский EpicList — еще один успешный стартап, прошедший акселерационную программу Startup Wise Guys, был продан компании Vaude в ноябре 2015 года. Его продуктом было приложение, позволяющее планировать и делиться активностями и путешествиями по всему миру. Винницкий стартап StepShot из Украины, третий успешный «выпускник» программы, создавал удобную техническую документацию, объяснения и пошаговые инструкции. Он был куплен в августе 2019 года компанией UiPath из Нью-Йорка.

На третьей позиции — российский акселератор Sberbank-500 c 33 инвестициями и тоже без успешных экзитов, как и ФРИИ. Акселератор основан относительно недавно — в 2017 году. В рамках 10-недельной акселерационной программы команды могут поработать над позиционированием и разработать свой продукт. Фокусом акселератора являются проекты в сфере информационных технологий, разработки программного обеспечения, образования и электронной коммерции.

В четверку вошел киевский акселератор HappyFarm , который был основан в 2012 году и до сих пор числится активным на Crunchbase, хотя фактически прекратил свое существование еще в 2016–2017 годах (при этом сайт happyfarm.com.ua был создан в 2009 году, что указывает на то, что данные Crunchbase не совсем точны). На его счету, по мнению Crunchbase, 25 инвестиций и один успешный экзит — стартапа Newzmate, который был продан компании Piano Software в ноябре 2018 года.

Замыкает первую половину списка питерский акселератор iDealMachine , на счету которого 22 инвестиции и тоже ни одного успешного экзита, как у остальных российских компаний. Акселератор был основан в 2012 году, а среди приоритетных индустрий — робототехника, пищевые стартапы, образование, путешествия и потребительские товары. Длительность программы акселерации в iDealMachine — 16 недель.



Фото с сайта news.itmo.ru

На шестом месте еще один акселератор из Санкт-Петербурга — Start Fellows, который был основан в декабре 2011 года как подразделение ВКонтакте, но был закрыт после ухода из компании Павла Дурова. Акселератор успел вложиться в 19 компаний, но также не совершил ни одного экзита. Фокусом акселератора были интернет-технологии, развитие поисковых систем, мобильные приложения и разработка программного обеспечения.

Следующую строку в рейтинге самых активных акселераторов занимает Overkill Ventures из столицы Латвии, Риги. На счету этой акселерационной программы 18 инвестиций, но тоже ни одного успешного экзита на сегодняшний день, по данным Crunchbase. При этом акселератор является самым «юным» в нашем обзоре, он был основан в 2018 году Давидом Вентзелем и Питером Маркулансом. В рамках 12-недельной программы акселерации команды, ориентирующиеся на B2B-рынок, имеют возможность найти свой product-market fit. Фокусом акселератора являются разработка программного обеспечения, AI/ML-решения, SaaS-продукты, а также информационные технологии.

На восьмой строке еще один балтийский акселератор — StartupHighway из Вильнюса, Литва. Он был основан в 2011 году, успел войти в 14 команд и совершить один успешный экзит. При этом, как и HappyFarm, акселератор числится активным, но последние сделки были в 2016 году, а новости в блоге компании датируются 2017−2018 годами.

«Выпускником» акселерационной программы, который совершил экзит, является стартап Funderful, приобретенный в январе 2019 года американской компанией RuffaloCODY.

На предпоследней строчке нашего рейтинга расположился таллинский акселератор . Как и Overkill, он был основан лишь в 2018 году, но уже может похвастаться 13 инвестициями в проекты, хотя ни одного успешного экзита пока не было. По 3 инвестиции акселератор сделал в команды, которые занимаются AI, транспортом и информационными технологиями, а общий пул насчитывает 10 разных сфер. В феврале 2020 года акселератор заявил о намерении вложить еще € 750 000 в развитие технологических стартапов. Его акселерационная программа длится 52 недели, что даже больше предыдущего рекорда в 48 недель, который был поставлен европейскими акселераторами.

Последнюю строчку в рейтинге самых активных акселераторов занимает еще один киевский акселератор GrowthUP. Он был основан в 2010 году, а его 16-недельную программу прошли 13 команд, одна из которых сделала успешный экзит — это стартап Jeapie, создавший API-технологию для push-уведомлений. Проект был куплен компанией Mobify в декабре 2015 года. При этом Николай Савин, один из партнеров акселератора, в сентябре 2016 покинул его, а Денис Довгополый, второй партнер акселератора, сейчас занимается проектом Unicorn Nest. Сайт акселератора не работает, а последняя запись в Твиттере датируется летом 2016 года.

Чего ждать от Восточной Европы

В первую очередь стоит отметить, что на место ушедшей первой волны акселераторов в этом регионе должны прийти новые команды и лица. Российский рынок активных акселерационных программ занимает треть всего рейтинга, а те компании, которые вышли из игры, подготовили почву и подогрели интерес для новых акселераторов в этом регионе. Стоит отметить, что Startup Kazakhstan (Казахстан) и TechMinsk (Беларусь), у которых по одной инвестиции по данным Crunchbase, явно не покрывают всего рынка технологических предпринимателей в этих двух странах. А значит, нам стоит ждать нового бурного развития как акселераторов, так и стартапов на рынке постсоветских стран.

Читайте также