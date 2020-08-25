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10 акселераторов постсоветского пространства
25.08.2020 10:17 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
События после выборов в Беларуси — задержания и избиения жителей страны, отключение Интернета — уже отразились на настроениях в ИТ-сфере. На прошлой неделе Viber сообщал о временном закрытии офиса в Минске. Разработчик GodelTech релоцировал часть команды в Украину на неопределенный срок.
У белорусских стартаперов, начинающих команд также возникают мысли о том, чтобы уехать работать в другие регионы. В недавнем
— Crunchbase на сегодняшний день насчитывает 61 (25 из них имеют хотя бы одну инвестицию) компаний в категории акселераторов, чьи штаб-квартиры расположены на территории стран, возникших в результате распада СССР.
Почти половина компаний в первой десятке представляет столицу и Северную столицу России, также присутствуют акселераторы Эстонии, Латвии, Литвы и Украины, что соответствует уровню развития стартап-экосистем этих стран. Минск (Беларусь) и Алматы (Казахстан) имеют компании, в которых по одной сделке, а остальные вообще не могут похвастаться развитой экосистемой развития технологического предпринимательства.
Акселераторы пост-«совка»
На первом месте в списке — московский инкубатор
Этот показатель является антирекордом эффективности среди акселераторов.
Акселератор и Фонд работают с командами на Pre-seed, Seed и Стадии А-инвестирования, вкладывая от 2,5 до 324 млн рублей в проект (приблизительно от $ 35 тыс до $ 4,5 млн). ФРИИ специализируется на проектах в сфере интернет-технологий, разработки программного обеспечения, электронной коммерции. В ноябре 2017 года акселератор был организатором Russian Startups Go Global, а летом 2019 был одним из спонсоров конференции EMERGE.
Вторую строчку рейтинга занимает еще один активный даже по европейским меркам акселератор — эстонский
Берлинский EpicList — еще один успешный стартап, прошедший акселерационную программу Startup Wise Guys, был продан компании Vaude в ноябре 2015 года. Его продуктом было приложение, позволяющее планировать и делиться активностями и путешествиями по всему миру. Винницкий стартап StepShot из Украины, третий успешный «выпускник» программы, создавал удобную техническую документацию, объяснения и пошаговые инструкции. Он был куплен в августе 2019 года компанией UiPath из Нью-Йорка.
На третьей позиции — российский акселератор
В четверку вошел киевский акселератор
Замыкает первую половину списка питерский акселератор
На шестом месте еще один акселератор из Санкт-Петербурга — Start Fellows, который был основан в декабре 2011 года как подразделение ВКонтакте, но был закрыт после ухода из компании Павла Дурова. Акселератор успел вложиться в 19 компаний, но также не совершил ни одного экзита. Фокусом акселератора были интернет-технологии, развитие поисковых систем, мобильные приложения и разработка программного обеспечения.
Следующую строку в рейтинге самых активных акселераторов занимает
На восьмой строке еще один балтийский акселератор —
«Выпускником» акселерационной программы, который совершил экзит, является стартап Funderful, приобретенный в январе 2019 года американской компанией RuffaloCODY.
На предпоследней строчке нашего рейтинга расположился таллинский акселератор . Как и Overkill, он был основан лишь в 2018 году, но уже может похвастаться 13 инвестициями в проекты, хотя ни одного успешного экзита пока не было. По 3 инвестиции акселератор сделал в команды, которые занимаются AI, транспортом и информационными технологиями, а общий пул насчитывает 10 разных сфер. В феврале 2020 года акселератор заявил о намерении вложить еще € 750 000 в развитие технологических стартапов. Его акселерационная программа длится 52 недели, что даже больше предыдущего рекорда в 48 недель, который был поставлен европейскими акселераторами.
Последнюю строчку в рейтинге самых активных акселераторов занимает еще один киевский акселератор GrowthUP. Он был основан в 2010 году, а его 16-недельную программу прошли 13 команд, одна из которых сделала успешный экзит — это стартап Jeapie, создавший API-технологию для push-уведомлений. Проект был куплен компанией Mobify в декабре 2015 года. При этом Николай Савин, один из партнеров акселератора, в сентябре 2016 покинул его, а Денис Довгополый, второй партнер акселератора, сейчас занимается проектом Unicorn Nest. Сайт акселератора не работает, а последняя запись в Твиттере датируется летом 2016 года.
Чего ждать от Восточной Европы
В первую очередь стоит отметить, что на место ушедшей первой волны акселераторов в этом регионе должны прийти новые команды и лица. Российский рынок активных акселерационных программ занимает треть всего рейтинга, а те компании, которые вышли из игры, подготовили почву и подогрели интерес для новых акселераторов в этом регионе. Стоит отметить, что Startup Kazakhstan (Казахстан) и TechMinsk (Беларусь), у которых по одной инвестиции по данным Crunchbase, явно не покрывают всего рынка технологических предпринимателей в этих двух странах. А значит, нам стоит ждать нового бурного развития как акселераторов, так и стартапов на рынке постсоветских стран.
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События после выборов в Беларуси - задержания и избиения жителей страны, отключение Интернета - уже отразились на настроениях в ИТ-сфере. На прошлой неделе Viber...
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