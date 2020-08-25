В Молодечно на городском стадионе прощались с Никитой Кривцовым. Никто не верит в его самоубийство

kraj.by Был предан футбольному клубу «Молодечно», участвовал в фанатском движении. Никите было 28 лет. В последние годы парень жил с женой и дочкой в Жодино, но родился в Вилейке, жил и учился в Молодечно, пишетБыл предан футбольному клубу «Молодечно», участвовал в фанатском движении.





Никита пропал в Минске 12 августа. В этот день он перестал выходить на связь с женой. Тело парня нашли вечером 22 августа в лесополосе на улице Парковой в столице.





Чтобы почтить память Никиты, 23 августа в 17.00 на фанатском секторе №12 стадиона собрались фаны, футболисты и главный тренер молодечненского клуба Сергей Дорохович.





Почтить память Никиты Кривцова пришли главный тренер ФК «Молодечно» Сергей Дорохович, ветераны футбола, фанаты и болельщики





Всего – около 70 человек. Слезы были на глазах и девушек, и парней. Ребята вспоминают:









– Никита в Молодечно жил у бабушки на улице Мира. Учился в СШ №12, потом – в Молодечненском государственном колледже на повара. Подтянулся к нашему движению. Это были 2008-2010 годы. Он посещал домашние и выездные матчи. Какое-то время был заводилой. Самым лучшим заводилой… Харизматичный и инициативный. У него в голове всегда была куча интересных идей. Не мог сидеть на месте. По-настоящему любил свою команду, свой город, свою страну. Бытует мнение, что футбольный фанат – это агрессивный маргинал. Никита всей своей жизнью, своим поведением доказывал, что это не так. Он был очень добрым человеком. Любую конфликтную ситуацию умел свести на нет, решить миром.





Полузащитник ФК «Молодечно» Дмитрий Костюк рассказал kraj.by:





– Никита называл меня своим любимым футболистом. Дарил мне фанатские шарфики с цветами нашего клуба. Всегда интересовался, как дела в команде, какая атмосфера внутри нашего коллектива. Мы общались не только на играх, но и вне стадиона, встречались в городе. У нас были общие друзья. Очень хороший, позитивный человек, который душой и телом болел за команду.





Следственный комитет сообщил, что смерть Никиты не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. В несанкционированных массовых мероприятиях Кривцов не участвовал и не привлекался к административной ответственности по этому поводу. Со слов жены, незадолго до гибели Никиты они с ним приняли решение о разводе.





Фанаты рассказали нашему порталу, что 9 августа, после выборов, Никита в Молодечно участвовал в мирном протесте.





– Он участвовал, да, – говорит один из фанатов. – Но потом сразу уехал. 10 августа мы созванивались. Коротко поговорили. Он сказал: «Я в Жодино. У меня все нормально». Как добирался до Жодино, я не знаю. Основная версия его гибели – суицид. Вы поймите: не мог он покончить с собой. У него было много планов на жизнь. Это был тот человек, о котором без всяких преувеличений можно сказать: любил жить. Что касается проблем с женой, то и это не могло стать причиной самоубийства, потому что они давно уже жили не очень дружно. А теперь у Никиты осталась 5-летняя дочь.









Григорий Король собрал деньги для передачи родственникам на похороны Никиты.





Кривцова будут хоронить в Молодечно. Тело пока не выдали. Оно находится в Минске. Когда родственники заберут тело, и когда состоятся похороны, должно стать известно 24 августа.





Любители молодечненского футбола прощались со своим другом и единомышленником аплодисментами.





– Рано или поздно обязательно будет восстановлена справедливость. Мы узнаем всю правду. И тогда стадиону в Молодечно официально присвоят имя Геннадия Карпенко, а фанатский сектор №12 официально будет носить имя Никиты Кривцова, – уверены фанаты ФК «Молодечно».









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