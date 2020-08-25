ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запретить педсоветы и родительские собрания, удлинить перемены и разграничить учащихся: Минздрав о правилах на новый учебный год 2020 - 2021

25.08.2020 09:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси вот-вот начнется новый учебный год на 2020 - 2021-ый годы. Но вузы пока думают о дистанционном обучении, а родители, хоть и готовятся к 1 сентября, но еще решают вести ли детей в школу.




В Минздраве Беларуси, тем временем, влиять на очное обучение и «агитировать» за дистанционку не намерены. Однако в ведомстве опубликовали 20-страничную методичку с рекомендациями по организации образовательного процесса во всех учреждениях образования всех форм собственности в условиях распространения COVID-19.

Перед началом учебного года в учреждениях должны разработать и утвердить определенный «План противоэпидемических мероприятий». Некоторые рекомендации Минздрава идут с пометкой ограничение либо запрет.

Например, в Минздраве рекомендуют по возможности увеличить на 5 минут перемены и пересменки для того, чтобы проводить проветривания. В школах и вузах, где учатся в две смены - максимально их разграничить. А там, где всегда была только одна смена, если возможно, организовать вторую смену.

Максимально разграничивать учащихся администрация должна в гардеробах, столовых, коридорах. Не проводить массовые мероприятия и никаких совместных поездок и походов в музеи.

- Следуют по возможности исключить пользование общими телефонами, компьютерами, наушниками в лингафонных кабинетах. Если это невозможно - дезинфицировать все оборудование перед и после использования, - подчеркнули в Минздраве.

Также в ведомстве ратуют за ограничение и даже полный запрет родительских собраний, встреч педагогов с родителями и педсоветов, где собирается более 5 человек. Все совещания - в формате видеоконференций.

А то, что из школ и вузов никуда не пропадут термометрия и бесконтактные методы приветствия, как и недопуск людей с признаками ОРВИ - уже не является новостью.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси вот-вот начнется новый учебный год на 2020 - 2021-ый годы. Но вузы пока думают о дистанционном обучении, а родители, хоть и готовятся к 1 сентября, но еще решают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Репрессивная машина продолжает работать: правозащитники сообщают о задержаниях на акциях протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика