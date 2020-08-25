Запретить педсоветы и родительские собрания, удлинить перемены и разграничить учащихся: Минздрав о правилах на новый учебный год 2020 - 2021













В Минздраве Беларуси, тем временем, влиять на очное обучение и «агитировать» за дистанционку не намерены. Однако в ведомстве опубликовали 20-страничную методичку с рекомендациями по организации образовательного процесса во всех учреждениях образования всех форм собственности в условиях распространения COVID-19.





Перед началом учебного года в учреждениях должны разработать и утвердить определенный «План противоэпидемических мероприятий». Некоторые рекомендации Минздрава идут с пометкой ограничение либо запрет.





Например, в Минздраве рекомендуют по возможности увеличить на 5 минут перемены и пересменки для того, чтобы проводить проветривания. В школах и вузах, где учатся в две смены - максимально их разграничить. А там, где всегда была только одна смена, если возможно, организовать вторую смену.





Максимально разграничивать учащихся администрация должна в гардеробах, столовых, коридорах. Не проводить массовые мероприятия и никаких совместных поездок и походов в музеи.





- Следуют по возможности исключить пользование общими телефонами, компьютерами, наушниками в лингафонных кабинетах. Если это невозможно - дезинфицировать все оборудование перед и после использования, - подчеркнули в Минздраве.





Также в ведомстве ратуют за ограничение и даже полный запрет родительских собраний, встреч педагогов с родителями и педсоветов, где собирается более 5 человек. Все совещания - в формате видеоконференций.



