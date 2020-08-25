Кобринчане одержали серебро на молодежном форуме «Прибужье-2020»

Источник материала: Кобринский вестник

С 21 по 23 августа в Ивацевичском районе на берегу озера Вульковское прошёл большой молодёжный форум-лагерь «Прибужье-2020», собравший 15 команд со всей Брестчины.





Основными целями форума стали создание условий для самореализации молодёжи, пропаганда здорового образа жизни, приобщение к культурному отдыху.

Главными организаторами форума выступили Брестский областной комитет ОО «БРСМ», главное управление идеологической работы и по делам молодёжи Брестского облисполкома, управление спорта и туризма облисполкома.

Пообщаться с товарищами и испытать себя в конкурсных заданиях, отправились 23 человека из различных предприятий и организаций Кобрина и района.

Форум работал по нескольким блокам: спортивный блок – волейбол, поднятие гори, перетягивание каната, техника водного туризма и другие виды спорта. Культурный блок представлял собой конкурс визиток, другие творческие задания. В образовательном блоке команды соревновались в «Мозговом штурме» и викторинах.

Кобринская молодёжь в соревнованиях по дартсу, в «Мозговом штурме» и Блиц-турнире были первыми, третье место заняли в поднятии гири. И по итогам всех конкурсных испытаний, кобринская молодёжь стала второй в общекомандном зачёте.

Победителям были вручены грамоты и кубки, но самой лучшей наградой стал заряд положительных эмоций, которых получил каждый участник форума.

Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото: из архива Кобринского РК ОО «БРСМ».