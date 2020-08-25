Белорусские ID-карты подойдут для авторизации в ОАИС

Источник материала: Onliner

Идентификационные карты, которые планируется ввести в обозримом будущем, можно будет использовать для входа в общегосударственную автоматизированную информационную систему (ОАИС). Об этом сообщает сайт Министерства связи и информатизации Беларуси.

Ведомство сообщает, что продолжается активное развитие ОАИС, которое выступает ядром электронного правительства. Кроме этого, создается единая платформа АИС «Межведомственное взаимодействие» и Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС), чьи компоненты введут в эксплуатацию по итогам завершения госпрограммы.

Модернизация ОАИС предоставит следующие возможности:

для входа в систему можно будет использовать идентификационную карту (ID-карта);

пользователи посредством личного кабинета и защищенной электронной почты смогут получать детальную информацию по оказанию электронных услуг;

взаимодействие государственных органов будет доступно в форме внутренних электронных сервисов;

будет создано платформенное решение для осуществления обмена электронными документами, сообщениями и иного вида информацией между государственными органами и организациями, населением и субъектами предпринимательства, а также с субъектами других государств.

АИС «Межведомственное взаимодействие» обеспечит организацию «оперативного межведомственного информационного взаимодействия в части обмена электронными документами, сообщениями и иного вида информацией между государственными органами и организациями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, а также субъектами других государств». Разработка предполагает интеграцию в единую платформу как действующих ныне самостоятельных систем, так и новых:

система межведомственного электронного документооборота;

система защищенной электронной почты;

электронная почта гражданина Республики Беларусь;

система обмена электронными товарно-транспортными накладными;

система обмена с интегрированной информационной системой Евразийского экономического союза;

система по работе с обращениями граждан Республики Беларусь.