В Гомеле мужчина распылил газ в лицо омоновцу. Его обвиняют в нападении на сотрудников

Источник материала: Onliner

Гомельский СК продолжает расследовать уголовное дело о преступлении против порядка управления. «9 августа около 22 часов в районе площади Ленина 29-летний мужчина подбежал к сотруднику ОМОНа, распылил из баллончика ему в лицо газообразное вещество и нанес несколько ударов. В процессе последующего задержания гомельчанин распылил из баллончика газообразное вещество в отношении еще двух сотрудников ОМОНа, которые стали пресекать его противоправные действия, и нанес им несколько ударов», — говорится в релизе сотрудников ведомства.

На опубликованной в Telegram-канале СК записи мужчина в защитных маске и экране говорит, что виноват, совершил ошибку и раскаивается. Из-за своей глупости и первобытного страха. Просит прощения перед сотрудниками МВД, которым нанес вред и в отношении которых совершил преступление.

— В ходе расследования изъята и изучена запись камеры видеонаблюдения, проведены допросы мужчины, сотрудников милиции, свидетелей. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе по изъятым с места происшествия предметам, — отмечают в ведомстве. — На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 (применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.