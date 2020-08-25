Что делать, если снятся кошмары

Источник материала: Tut.by

Почему стали сниться кошмары? Могут ли их провоцировать тревожные новости? Врач-сомнолог «Центра здорового сна» Наталья Шилова отвечает на «Простые вопросы» .

Наталья ШиловаВрач-психотерапевт высшей категории, сомнолог Врач-психотерапевт высшей категории,

— Ночные кошмары — это расстройство сна, которое проявляется в тревожных сновидениях, в чувстве страха, ужаса. Причина такого нарушения может быть как органической, связанной с особенностями работы головного мозга, так и психологической. Как правило, ночные кошмары начинают тревожить человека еще в детстве, а ко взрослому возрасту проходят — либо требуют лечения с психологом, психотерапевтом или сомнологом.

Если человек не был склонен к тревожным сновидениям, то их появление может говорить о его повышенной обеспокоенности, состоянии стресса. Кошмары, на которые сейчас жалуются люди, могут быть спровоцированы ситуацией в нашей стране. По сути, это такая реакция организма на стресс: психика перерабатывает накопившуюся тревожность, организм избавляется от лишней агрессии, которая появилась внутри. В данном случае кошмары — это один из симптомов расстройства адаптации или посттравматического стрессового синдрома. Помимо кошмаров, человек будет наблюдать у себя и другие симптомы: например, постоянную тревожность, подозрительность. Если кошмары снятся регулярно, а тревожность не уходит даже днем, то лучше обратиться за помощью к специалисту: возможно, понадобится психологическое и фармакологическое лечение.



Фото: Claudia Mañas, unsplash.com

Как успокоиться, если проснулся после кошмара?

— Человек после такого сновидения просыпается в тревоге, которая может проявляться чувством нехватки воздуха, ощущением сильного сердцебиения, потливостью, дрожанием. Проснувшись, нужно осознать, что это сон и реакция психики. После пробуждения многие интуитивно выпивают стакан воды, идут подышать на балкон, могут принять успокоительные препараты — это и есть самые действенные способы справиться с кошмаром. Анализировать кошмары, искать в них какой-то смысл точно не следует. Но наблюдать за собой нужно: если кошмары сопровождаются другими симптомами (о них говорили выше), то следует обратиться за помощью, искать поддержку у близких и не оставаться наедине со своими переживаниями.

Может ли чтение новостей на ночь провоцировать кошмары?

— Если мы говорим про расстройство адаптации или посттравматический стрессовый синдром, то здесь не принципиально, что человек делает перед сном: кошмары ему все равно могут сниться. Но для снижения проявлений тревожности стоит убрать или ограничить психотравмирующие факторы — например, разговоры на волнующие темы, просмотр видео. И не только на ночь: в течение дня можно ограничить количество источников получения информации (перечитывая информацию об одном и том же событии, мы усиливаем тревогу), настроить собственный «фильтр». Не стоит перегружать себя информационным потоком каждый час, лучше читать новости несколько раз в день (по крайней мере, стремиться к этому).