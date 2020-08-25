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Двушка - от 52 тысяч долларов. Почем купили квартиры в малоэтажке от госзастройщика в Минске

25.08.2020 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске прошел повторный аукцион по продаже 14 квартир в малоэтажном доме на улице Серова, который построил Минский домостроительный комбинат. Что и почем купили, рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. Учитывая сегодняшний курс доллара, цены в иностранной валюте оказались очень привлекательны.


Недавно построенная панельная пятиэтажка на 40 квартир находится на месте снесенного дома на улице Серова, 54, — возле диспетчерской станции «Серова». Рядом с домом — стоянка на 32 места.


По этому дому в 2019 году уже выходило несколько проектных деклараций, потом был аукцион и продажи напрямую через офис застройщика. В итоге на оставшиеся 14 квартир снизили цену (которая зафиксирована в рублях) и выставили на повторные торги, которые прошли сегодня в Минском городском центре недвижимости. На аукционе продали 12 квартир.

Так, пять двушек на примерно 60 «квадратов» каждая по итогам торгов стали покупателям в 141−145 тысяч рублей, еще одна двушка на 60 метров — в 156 тысяч. Пять трешек на 69−72 «квадрата» обошлись покупателям в суммы от 151,4 до 170,8 тысячи рублей. Например, трешка на 72 «квадрата» вышла 170,8 тысячи, еще одна трешка на 72 метра — в 165 тысяч, а вот трешка на 69 «квадратов» — в 151,4 тысячи. Итоговые цены выросли относительно начальных на 5−20 тысяч рублей.

Если считать курс доллара по 2,7 рубля, то «двушки» обойдутся покупателям от 52 тысяч долларов (цена за метр — всего от 870 долларов), трешки — от 56 тысяч долларов (цена за метр — всего 815 долларов).

Аукцион проходил с шагом в 5 тысяч рублей. Если на квартиру претендовал всего один участник торгов, то она уходила ему по начальной цене плюс 5%. Победитель также должен будет дополнительно оплатить организатору аукциона вознаграждение в виде 1% от цены продажи квартиры.


Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Оплатить всю сумму за квартиру надо будет в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

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Теги: Минск
 
 
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