Неизвестные ночью украли три бело-красно-белых флага с многоэтажек в «Минск-Мире». Домофоны не работали (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Жильцы многоэтажек в «Минск-Мире» рассказали корреспонденту Onliner, что сегодня ночью с трех домов неизвестными были сняты большие бело-красно-белые полотнища. Домофоны в домах ночью не работали, а предполагаемые злоумышленники попали на видео.

Одна из жительниц этих домов рассказывает, что их домофоны обслуживает компания «Видеогород». Вечером накануне пропажи флагов домофоны во всех трех домах перестали работать. На видео, предоставленном жильцами, видно, как в 03:49 двое неизвестных в масках, капюшонах и белых перчатках подходят к боковому входу одного из домов и как ни в чем не бывало открывают дверь без какой-либо заминки или остановки, словно знают, что она будет не заперта.

На другой записи в 04:21 видно, как эти двое покидают здание с черным мусорным пакетом.

Теперь жильцы намерены разорвать договор с обслуживающей компанией «Видеогород».

Дополнено

Сегодня уже вторник, 25 августа, а ситуация с неработающими в нужную ночь домофонами (сразу в трех домах) так и остается неразгаданной. Onliner попытался разобраться, что же это было. Вот что об инциденте говорит руководство компании «Видеогород» — той самой, которая обеспечивает работу запорно-переговорных устройств.

— Пошли жалобы от людей, что это якобы мы отключали домофоны под чьим-то давлением. Однако это не так. Возможно, обслуживающая организация отключала электричество, но наше оборудование исправно работало — в понедельник выезжал специалист, все проверил. Повторюсь, мы никаких действий не предпринимали. Хотелось бы донести это до людей.

Председатель товарищества собственников дома №2 по улице Братской (он же «Марина-1») также проводила внутреннее «расследование»:

— Насколько я поняла, об отключении электричества речи не идет: даже по видео можно понять, что свет есть в подъезде, на лестнице. Более того, домофон на основной двери работал. К тому же обслуживающая организации, согласно правилам, не должна отключать электричество без уведомления председателя. Может, двери как-то заблаговременно вывели из строя.

К тому же флаги висели на трех домах: нашем, где создано ТС и домофон обслуживает «Видеогород»; «Пальме», где домофоны вообще пока не обслуживаются, и еще одной «Пальме», которая на балансе ЖКХ.

Я не эксперт, но думаю, здесь не виноват ни «Видеогород», ни «Дубай проперти», которая является обслуживающей организацией для нашего дома.

Относительно недавно созданная компания «Дубай проперти менеджемент», занимающаяся обслуживанием части многоэтажек, построенных компанией Dana Holdings, также уверяет, что она ни при чем.

— Я слышал, что нашу компанию некоторые жильцы начинают обвинять в отключении электричества, но это неправда. Во-первых, мы обслуживаем инженерные сети (тепло, вода, свет, газ), но не домофонную сеть. Она запитана отдельно, через подъезд. Возможно, речь идет о вандализме — воры же как-то проникают в подъезды...

Что касается обвинений в наш адрес, то, к примеру, «Пальму» мы не обслуживаем — этот «жкх-шный» дом. Говорить, что мы им что-то сделали, — абсурд. Да и свет в доме не пропадал! Наших людей там не было. И раз уж сейчас идет такая критика и давление, мы готовы всех сотрудников показать, чтобы люди могли сравнить с изображением на видео.

Мы частная организация, которая не подчиняется ни администрации района, ни кому-то, кто может дать распоряжение. Мы коммунальная компания, которая вне политики, — рассказал директор организации.