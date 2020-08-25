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Сотрудники Оперного театра требуют восстановить в должности Павла Латушко

25.08.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Артисты и сотрудники Национального театра оперы и балета потребовали восстановить в должности Павла Латушко, который был уволен с поста директора Купаловского театра.

— Звальненне прафесіянала такога ўзроўню будзе вялікай памылкай. Акрамя таго, мы можам страціць адзін з лепшых тэатральных калектываў краіны, паколькі супрацоўнікі Купалаўскага тэатра збіраюцца звольніцца разам са сваім дырэктарам. І гэта будзе непапраўнай стратай для беларускай культуры, — отмечается в открытом письме (его копия есть в распоряжении TUT.BY).

На момент публикации письмо подписали 258 человек. При этом о письме знают еще не все сотрудники театра (прошли лишь первые сутки после его появления). Сбор подписей продолжается.

Ранее именно с такими же формулировками восстановления в должности Павла Латушко требовали сотрудники Национальной библиотеки.

17 августа Павел Латушко был уволен с поста директора Купаловского. На данный момент около 80 актеров и сотрудников театра написали заявления об увольнении на имя Валерия Громады, который исполняет обязанности директора театра.
 
 
 
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Артисты и сотрудники Национального театра оперы и балета потребовали восстановить в должности Павла Латушко, который был уволен с поста директора Купаловского...
 
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