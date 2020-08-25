ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская заявила, что в Беларуси происходит «мирная революция»

25.08.2020 14:57 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Светлана Тихановская заявила Европарламенту о мирном характере революции в Беларуси и призвала все страны мира уважать право белорусов на самоопределение.

СветланаТихановская, которая находится в Вильнюсе, выступила перед евродепутатами по видеосвязи.

Она отметила, что сегодня Беларусь переживает потрясения и кризис: задерживают мирных демонстрантов, а власти используют тактику запугивания, страха и физической угрозы.

Тихановская подчеркнула: кризис разразился после президентских выборов, которые были отмечены тысячами нарушений.

Она подчеркнула, что результаты выборов сфальсифицированы и не признаются большинством белорусов, а также большинством международного сообщества.

Тихановская  рассказала, что после выборов миллионы белорусов вышли на улицы по всей стране, мирно протестуя против Лукашенко.

«Демонстрации беспрецедентны по размеру и размаху в истории Беларуси, — подчеркнула Тихановская. — Несмотря на мирный характер протестов, власти предприняли попытку жестокого подавления людей. Однако это не остановило наш народ, а только укрепило решимость нации».

По словам Тихановской, в Беларуси происходит мирная революция, и эта революция не пророссийская, не антироссийская революция, она не против или за Европейский союз.

Тихановская призвала все страны мира уважать право белорусов на самоопределение, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

«Требование белорусов просто — свободные и честные выборы. Это требование демонстрантов на улицах, это девиз бастующих на многих заводах по всей стране. Это желание всего народа, — сказала она.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская заявила Европарламенту о мирном характере революции в Беларуси и призвала все страны мира уважать право белорусов на самоопределение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Потапейко: Трамп ― официальный кандидат от республиканцев, но все ли гладко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика