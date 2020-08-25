Тихановская заявила, что в Беларуси происходит «мирная революция»

Источник материала: Ежедневник

Светлана Тихановская заявила Европарламенту о мирном характере революции в Беларуси и призвала все страны мира уважать право белорусов на самоопределение.

СветланаТихановская, которая находится в Вильнюсе, выступила перед евродепутатами по видеосвязи.

Она отметила, что сегодня Беларусь переживает потрясения и кризис: задерживают мирных демонстрантов, а власти используют тактику запугивания, страха и физической угрозы.

Тихановская подчеркнула: кризис разразился после президентских выборов, которые были отмечены тысячами нарушений.

Она подчеркнула, что результаты выборов сфальсифицированы и не признаются большинством белорусов, а также большинством международного сообщества.

Тихановская рассказала, что после выборов миллионы белорусов вышли на улицы по всей стране, мирно протестуя против Лукашенко.

«Демонстрации беспрецедентны по размеру и размаху в истории Беларуси, — подчеркнула Тихановская. — Несмотря на мирный характер протестов, власти предприняли попытку жестокого подавления людей. Однако это не остановило наш народ, а только укрепило решимость нации».

По словам Тихановской, в Беларуси происходит мирная революция, и эта революция не пророссийская, не антироссийская революция, она не против или за Европейский союз.

Тихановская призвала все страны мира уважать право белорусов на самоопределение, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

«Требование белорусов просто — свободные и честные выборы. Это требование демонстрантов на улицах, это девиз бастующих на многих заводах по всей стране. Это желание всего народа, — сказала она.