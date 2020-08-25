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Тихановская заявила, что в Беларуси происходит «мирная революция»
25.08.2020 14:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Светлана Тихановская заявила Европарламенту о мирном характере революции в Беларуси и призвала все страны мира уважать право белорусов на самоопределение.
СветланаТихановская, которая находится в Вильнюсе, выступила перед евродепутатами по видеосвязи.
Она отметила, что сегодня Беларусь переживает потрясения и кризис: задерживают мирных демонстрантов, а власти используют тактику запугивания, страха и физической угрозы.
Тихановская подчеркнула: кризис разразился после президентских выборов, которые были отмечены тысячами нарушений.
Она подчеркнула, что результаты выборов сфальсифицированы и не признаются большинством белорусов, а также большинством международного сообщества.
Тихановская рассказала, что после выборов миллионы белорусов вышли на улицы по всей стране, мирно протестуя против Лукашенко.
«Демонстрации беспрецедентны по размеру и размаху в истории Беларуси, — подчеркнула Тихановская. — Несмотря на мирный характер протестов, власти предприняли попытку жестокого подавления людей. Однако это не остановило наш народ, а только укрепило решимость нации».
По словам Тихановской, в Беларуси происходит мирная революция, и эта революция не пророссийская, не антироссийская революция, она не против или за Европейский союз.
Тихановская призвала все страны мира уважать право белорусов на самоопределение, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.
«Требование белорусов просто — свободные и честные выборы. Это требование демонстрантов на улицах, это девиз бастующих на многих заводах по всей стране. Это желание всего народа, — сказала она.
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Светлана Тихановская заявила Европарламенту о мирном характере революции в Беларуси и призвала все страны мира уважать право белорусов на самоопределение.
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