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Конец Вселенной будет отмечен взрывами сверхновых черных карликов
Источник материала: Tut.by
Конец Вселенной может быть отмечен взрывами холодных остатков звезд, известных как черные карлики — они засияют впечатляющей серией сверхновых. Об этом
В далеком будущем, когда во Вселенной погаснут последние звезды, может произойти последняя серия взрывов. Новое
Сверхновые черные карлики могут стать последним событием, что произойдет во Вселенной, которая к тому времени станет в основном пустынным местом с температурой, приближающейся к абсолютному нулю.
В новом исследовании говорится, что конец нашего мира не будет тихим — скорее, он отметится масштабными взрывами. Дело в том, что звезды с малой массой после исчерпания своего термоядерного топлива не взрываются сверхновыми. Они медленно сбрасывают с себя внешние слои, пока не останется лишь раскаленное ядро, известное как белый карлик.
Эти белые карлики могут терять тепло в течение триллионов лет. Но со временем они остынут полностью и превратятся в черных карликов.
Как
Поскольку черные карлики имеют довольно низкую массу, сверхновые черные карлики, вероятно, будут немного меньше, чем те, которые встречаются в нынешней Вселенной, но все же это будет впечатляющим зрелищем в абсолютно черной пустоте.
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Это станет последним событием перед тем, как наш мир погрузится в абсолютную темноту.
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