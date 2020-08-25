Конец Вселенной будет отмечен взрывами сверхновых черных карликов

Источник материала: Tut.by

Конец Вселенной может быть отмечен взрывами холодных остатков звезд, известных как черные карлики — они засияют впечатляющей серией сверхновых. Об этом пишет издание Live Science со ссылкой на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .



Изображение: NASA/CXC/Univ of Texas at Arlington/M. Millard et al.

В далеком будущем, когда во Вселенной погаснут последние звезды, может произойти последняя серия взрывов. Новое исследование предполагает, что эти ослепительные вспышки света возвестят о вечной тьме, когда Вселенная погрузится в состояние покоя.

Сверхновые черные карлики могут стать последним событием, что произойдет во Вселенной, которая к тому времени станет в основном пустынным местом с температурой, приближающейся к абсолютному нулю.

В новом исследовании говорится, что конец нашего мира не будет тихим — скорее, он отметится масштабными взрывами. Дело в том, что звезды с малой массой после исчерпания своего термоядерного топлива не взрываются сверхновыми. Они медленно сбрасывают с себя внешние слои, пока не останется лишь раскаленное ядро, известное как белый карлик.

Эти белые карлики могут терять тепло в течение триллионов лет. Но со временем они остынут полностью и превратятся в черных карликов.

Как пишет журнал Science, где-то через 10100 лет (это число называется гугол и в десятичной системе счисления изображается единицей со 100 нулями) черные карлики начнут взрываться. Взрывы продолжатся 1032000 лет.

Поскольку черные карлики имеют довольно низкую массу, сверхновые черные карлики, вероятно, будут немного меньше, чем те, которые встречаются в нынешней Вселенной, но все же это будет впечатляющим зрелищем в абсолютно черной пустоте.