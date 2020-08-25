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Неменский о протестах в Беларуси: без диалога все будет плохо

25.08.2020 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Неменский о протестах в Беларуси: без диалога все будет плохо

Протесты в Беларуси продолжаются третью неделю, совершенно очевидно, что длительный период дестабилизации вряд ли пойдет на пользу общественной атмосфере и экономике страны, все чаще мы слышим о запросе на широкий общественный диалог. Каким этот диалог должен быть, и что ждет Беларусь в случае его отсутствия? Своим мнением со слушателями радио Sputnik поделился ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. 

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"Беларуси очень нужно вернуть себе атмосферу общественного доверия. Сейчас слышен не только со стороны оппозиции, но и со стороны власти презрительный тон, прямые оскорбительные наименования... Я думаю, это недопустимо, это поведет Беларусь по украинскому пути", ― полагает Неменский.

По мнению эксперта, действующая власть должна инициировать возвращение к взаимному уважению, иначе в обществе произойдут печальные перемены, которые потом будет очень трудно исправить.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, против протестующих они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали, есть данные о троих погибших.

Позднее протестные акции приобрели мирный характер, однако они продолжаются ежедневно. На минувшей неделе к протестующим присоединились работники ряда предприятий, объявив забастовки, в том числе, МАЗ, МТЗ и других, а также сотрудники государственных СМИ. В Минтруда эти забастовки уже назвали незаконными.

Комментарий политического эксперта Олега Неменского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Беларуси очень нужно вернуть атмосферу общественного доверия, считает известный политический эксперт Олег Неменский.
 
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