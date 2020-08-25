Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Неменский о протестах в Беларуси: без диалога все будет плохо

Протесты в Беларуси продолжаются третью неделю, совершенно очевидно, что длительный период дестабилизации вряд ли пойдет на пользу общественной атмосфере и экономике страны, все чаще мы слышим о запросе на широкий общественный диалог. Каким этот диалог должен быть, и что ждет Беларусь в случае его отсутствия? Своим мнением со слушателями радио Sputnik поделился ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

"Беларуси очень нужно вернуть себе атмосферу общественного доверия. Сейчас слышен не только со стороны оппозиции, но и со стороны власти презрительный тон, прямые оскорбительные наименования... Я думаю, это недопустимо, это поведет Беларусь по украинскому пути", ― полагает Неменский.

По мнению эксперта, действующая власть должна инициировать возвращение к взаимному уважению, иначе в обществе произойдут печальные перемены, которые потом будет очень трудно исправить.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов . До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, против протестующих они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали, есть данные о троих погибших.

Позднее протестные акции приобрели мирный характер , однако они продолжаются ежедневно. На минувшей неделе к протестующим присоединились работники ряда предприятий, объявив забастовки, в том числе, МАЗ, МТЗ и других, а также сотрудники государственных СМИ. В Минтруда эти забастовки уже назвали незаконными.

Комментарий политического эксперта Олега Неменского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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