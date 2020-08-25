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Неменский о протестах в Беларуси: без диалога все будет плохо
25.08.2020 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Протесты в Беларуси продолжаются третью неделю, совершенно очевидно, что длительный период дестабилизации вряд ли пойдет на пользу общественной атмосфере и экономике страны, все чаще мы слышим о запросе на широкий общественный диалог. Каким этот диалог должен быть, и что ждет Беларусь в случае его отсутствия? Своим мнением со слушателями радио Sputnik поделился ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
© Sputnik Вячеслав Шарапов
"Беларуси очень нужно вернуть себе атмосферу общественного доверия. Сейчас слышен не только со стороны оппозиции, но и со стороны власти презрительный тон, прямые оскорбительные наименования... Я думаю, это недопустимо, это поведет Беларусь по украинскому пути", ― полагает Неменский.
По мнению эксперта, действующая власть должна инициировать возвращение к взаимному уважению, иначе в обществе произойдут печальные перемены, которые потом будет очень трудно исправить.
Напомним, массовые
Позднее протестные акции приобрели
Комментарий политического эксперта Олега Неменского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Беларуси очень нужно вернуть атмосферу общественного доверия, считает известный политический эксперт Олег Неменский.
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