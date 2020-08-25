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Главу стачкома МТЗ Сергея Дылевского осудили на 10 суток ареста
Источник материала: Навiны
Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, глава стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский 25 августа осужден на 10 суток административного ареста, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
Задержанного накануне Дылевского до суда содержали в минском центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Административное дело в его отношении рассматривал суд Заводского района столицы. Судья Елена Капцевич
Дылевский и еще один член президиума Координационного совета — доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова были задержаны утром 24 августа на проходной МТЗ сотрудниками ОМОН.
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Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, глава стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей...
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