Попытка встрять в очередь едва не привела к ДТП: водителя не впустили, и он умчался по обочине (видео)

Источник материала: Onliner

Затор — это нервы. Торопится водитель или нет — просто так терять время никто не любит. И каждый оказывается перед выбором: действовать спокойно или пробовать куда-нибудь вщемиться, пропустить другого такого же или держать свое место в очереди до последнего.

Любопытное видео опубликовал на нашем форуме пользователь с ником 2949973. Он отметил, что действия водителя Audi показались ему интересными: мол, не считает нужным пользоваться указателями поворота, а затем, когда не впустили в другой ряд, действует излишне эмоционально.

На записи видно, что на дороге за перекрестком образовался затор. Ситуацию осложнял поток автомобилей, который выезжал на перекресток справа — всем желающим места, чтобы проехать побыстрее, не хватало. В результате две полосы ситуативно превратились в три.

Можно предположить, что водитель Audi хотел перестроиться из правого ряда в левый. Только предположить, потому что привычным способом свое желание автомобилист не обозначил. Между тем, согласно п. 56 Правил дорожного движения, перед началом движения, перестроением, поворотом налево или направо, разворотом и остановкой водитель обязан подавать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны либо включена аварийная световая сигнализация, — рукой, убедившись, что его действия будут безопасны и не создадут препятствия для дорожного движения.

Даже будь такой сигнал подан, он не давал бы водителю преимущества на дороге, но остальные по крайней мере знали бы, чего ждать. Кроме того, есть автомобилисты, принципиально не желающие пропускать тех, кто не использует указатели поворота. В конце этого же видео водитель Zotye в аналогичной ситуации впустил Citroen, включивший указатель поворота. А вот Audi ни водитель Zotye, ни автор видео пропускать не собирались.

Тот пытался до последнего, в какой-то момент даже показалось, что произойдет контакт, но обошлось.

С одной стороны, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения (п. 59 ПДД). Но видео не дает полного представления о дорожной ситуации. Поэтому в качестве напоминания упомянем также п. 62 правил: «Если на дороге, имеющей две и более полосы движения в одном направлении, из-за препятствия на одной из них образовался затор, водитель каждого транспортного средства, движущегося по соседней полосе движения, должен дать возможность перестроиться на его полосу одному из стоящих в заторе транспортных средств».

Водитель Audi, не найдя понимания у соседей по потоку, решился на неординарный шаг — рванул по обочине, что запрещено п. 84 ПДД.