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Нацбанк - про курсы валют, нехватку долларов в обменниках и о том, будет ли вводить ограничения
Источник материала: Tut.by
Нацбанк не планирует вводить валютные ограничения, чтобы сдержать рост курсов иностранной валюты. Об этом в интервью Reuters
«Введение ограничений принесет прямо противоположный эффект»
— Фундаментальных факторов для такой динамики курса, которую мы наблюдаем, нет. Единственная причина — негативные ожидания, — прокомментировал курсы валют установили банки">растущие курсы валют Дмитрий Мурин.
По словам члена правления Нацбанка, спрос на валюту начал расти в конце июля, а в последнее время «были дни, когда спрос возрастал против обычного почти в три раза». В связи с этим Нацбанк не планирует вводить какие-либо валютные ограничения.
— Мы считаем, что введение ограничений принесет прямо противоположный эффект, — сказал Дмитрий Мурин.
Также Нацбанк не собирается возвращать обязательную продажу валютной выручки, вводить целевую продажу валюты, ограничивать вклады или валютные расчеты.
Днем ранее Нацбанк
— Мы не отказываемся от поддержки банков ликвидностью, но мы будем удовлетворять этот спрос главным образом на аукционной основе. Мы рассчитываем, что нам удастся сбить всплеск рублевого кредитования, который наблюдается в последние дни, — прокомментировал такое решение Дмитрий Мурин.
При этом по необходимости Нацбанк готов рефинансировать банки не только в белорусских рублях, но и в иностранной валюте.
— На данный момент проблема (дефицит наличной валюты в некоторых банках. — Ред.) носит технический характер и связана с физическим отсутствием купюр из-за выросшего спроса. Проблем с валютной ликвидностью у банков нет, — сказал Дмитрий Мурин.
«Меры по своевременному подкреплению обменных пунктов». О чем Нацбанк написал банкам
Помимо этого Нацбанк разослал банкам письмо за подписью зампреда Сергея Калечица (есть в распоряжении редакции). В нем регулятор призывает банки принять «всесторонние и исчерпывающие меры по своевременному подкреплению обменных пунктов, касс денежной наличностью в объемах, необходимых для бесперебойного проведения валютно-обменных операций в течение рабочего дня и осуществления операций по продаже наличной иностранной валюты населению в соответствии с формирующимся спросом по складывающемуся на внутреннем валютном рынке курсу».
— Кроме того, полагаем целесообразным более активно информировать граждан о возможности совершения безналичных валютно-обменных операций, в том числе при помощи систем дистанционного банковского обслуживания клиентов, а также с использованием банковских платежных карточек, эмитированных к счетам в иностранной валюте, — говорится в письме.
Также Нацбанк сообщает, что банкам стоит «взвешенно и экономически обоснованно» подходить к установлению курсов валют и своевременно информировать о них клиентов.
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Также Нацбанк разослал банкам письмо, в котором попросил обеспечить обменники и отделения банков наличной иностранной валютой.
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