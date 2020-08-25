Нацбанк - про курсы валют, нехватку долларов в обменниках и о том, будет ли вводить ограничения

Источник материала: Tut.by

Нацбанк не планирует вводить валютные ограничения, чтобы сдержать рост курсов иностранной валюты. Об этом в интервью Reuters заявил член правления Нацбанка Дмитрий Мурин. Также Нацбанк разослал банкам письмо, в котором попросил обеспечить обменники и отделения банков наличной валютой в соответствии со спросом на нее.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Введение ограничений принесет прямо противоположный эффект»

— Фундаментальных факторов для такой динамики курса, которую мы наблюдаем, нет. Единственная причина — негативные ожидания, — прокомментировал курсы валют установили банки">растущие курсы валют Дмитрий Мурин.

По словам члена правления Нацбанка, спрос на валюту начал расти в конце июля, а в последнее время «были дни, когда спрос возрастал против обычного почти в три раза». В связи с этим Нацбанк не планирует вводить какие-либо валютные ограничения.

— Мы считаем, что введение ограничений принесет прямо противоположный эффект, — сказал Дмитрий Мурин.

Также Нацбанк не собирается возвращать обязательную продажу валютной выручки, вводить целевую продажу валюты, ограничивать вклады или валютные расчеты.

Днем ранее Нацбанк принял решение временно ограничить выдачу банкам кредитов овернайт. Эксперты связывают это с ужесточением денежно-кредитной политики, чтобы банки конкурировали за привлечение денег Нацбанка.

— Мы не отказываемся от поддержки банков ликвидностью, но мы будем удовлетворять этот спрос главным образом на аукционной основе. Мы рассчитываем, что нам удастся сбить всплеск рублевого кредитования, который наблюдается в последние дни, — прокомментировал такое решение Дмитрий Мурин.

При этом по необходимости Нацбанк готов рефинансировать банки не только в белорусских рублях, но и в иностранной валюте.

— На данный момент проблема (дефицит наличной валюты в некоторых банках. — Ред.) носит технический характер и связана с физическим отсутствием купюр из-за выросшего спроса. Проблем с валютной ликвидностью у банков нет, — сказал Дмитрий Мурин.

«Меры по своевременному подкреплению обменных пунктов». О чем Нацбанк написал банкам

Помимо этого Нацбанк разослал банкам письмо за подписью зампреда Сергея Калечица (есть в распоряжении редакции). В нем регулятор призывает банки принять «всесторонние и исчерпывающие меры по своевременному подкреплению обменных пунктов, касс денежной наличностью в объемах, необходимых для бесперебойного проведения валютно-обменных операций в течение рабочего дня и осуществления операций по продаже наличной иностранной валюты населению в соответствии с формирующимся спросом по складывающемуся на внутреннем валютном рынке курсу».

— Кроме того, полагаем целесообразным более активно информировать граждан о возможности совершения безналичных валютно-обменных операций, в том числе при помощи систем дистанционного банковского обслуживания клиентов, а также с использованием банковских платежных карточек, эмитированных к счетам в иностранной валюте, — говорится в письме.

Также Нацбанк сообщает, что банкам стоит «взвешенно и экономически обоснованно» подходить к установлению курсов валют и своевременно информировать о них клиентов.