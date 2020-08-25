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Александр Устинов: «Когда действующий президент берется за автомат, это просто за гранью понимания»

25.08.2020 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский боксер Александр Устинов оценил действия Александра Лукашенко во время воскресного митинга.

«Я всегда говорил, что белорусский народ достаточно культурный. Все мы видели, как проходили мирные марши: весь мусор собирался в пакеты, все спокойно. Людям не все равно, что останется после них на улицах. Это очень здорово.

А вот второй момент, который мы увидели в воскресенье – президент бегал с оружием – честно, сначала даже не понял, что же произошло. В выходные я был за городом, всей напряженки не видел, но потом проследил за всем в СМИ. Наверное, Александр Лукашенко углядел какую-то опасность в плане того, что люди на него двигались. Но, в любом случае, мне кажется, что такое поведение, такие поступки – это лишнее. Когда действующий президент берется за автомат, это просто за гранью понимания.

Я сам человек служивый, проходил службу на Дальнем Востоке в погранвойсках, и понимаю, что значит оружие. Причем у президента в руках было не гладкоствольное, не какое-то охотничье ружье, а боевой автомат. А тут еще он дал оружие своему 15-летнему сыну. Изначально я всего этого не видел, потому что в интернете не сижу – у меня маленький ребенок, и мы с женой пытаемся его немного отгородить от интернета. Сами мы смотрим то, что, например, друзья присылают, какие-то новости, ссылки. И вот таким образом я увидел эпизод с сыном президента.

По-моему, это вообще недопустимо. Он же несовершеннолетний ребенок! Даже с моральной точки зрения оружие и ребенок – эти понятия несовместимые. Я в своей жизни видел детей с автоматами, но мы же с вами живем в цивилизованной стране. Здесь такого не должно происходить», – сказал Устинов.
 
 
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Белорусский боксер Александр Устинов оценил действия Александра Лукашенко во время воскресного митинга.
 
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