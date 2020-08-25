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Фурсов: Иван Грозный ― самый оболганный русский царь
25.08.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сегодня, 25 августа 2020года исполнилось 490 лет со дня рождения Ивана IV "Грозного", русского царя, чья роль и значение в истории России трактуется весьма противоречиво, своим мнением об этой исторической фигуре делится известный российский историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.
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"Иван Грозный ― самый оболганный русский царь. В чем причины "демонизации" Ивана Грозного? Либеральная историография очень хотела угодить Романовым, поэтому Карамзин постарался сделать все, чтобы представить предшественников Романовых ― Рюриковичей ― Ивана Грозного и Годунова в негативном свете. Аналогичный образ создавали Ивану Грозному и за рубежом, единственный источник, из которого мы узнаем, что царь убил своего сына, это англичанин Гарсей, и больше никто. Репин, который написал свою известную картину, поучаствовал в этой фальсификации", ― полагает эксперт.
Комментарий известного российского историка Андрея Фурсова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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"Демонизация" Ивана Грозного и убийство им своего сына ― ложь и фальсификация, утверждает известный историк Андрей Фурсов.
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