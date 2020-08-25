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В Минобороны Беларуси подтвердили готовность к гражданской войне
Источник материала: АФН
Белорусская армия в сложившихся обстоятельствах обеспечивает военную безопасность государства и готова защитить страну от внутренних угроз, сообщила пресс-служба Минобороны РБ.
"Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности нашей прекрасной молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз", - заявил начальник генштаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Вольфович
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Белорусская армия в сложившихся обстоятельствах обеспечивает военную безопасность государства и готова защитить страну от внутренних угроз, сообщила...
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