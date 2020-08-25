«Шли толпой в центр Гродно». Возле «Гродно Азота» задержали более 20 сотрудников завода

Источник материала: Onliner

Читатели сообщают нам, что сегодня вечером возле предприятия «Гродно Азот» было задержано 20 человек. По нашей информации, они шли после окончания работы в центр города.

— Их задержали и отвезли в Октябрьский РОВД Гродно по улице Гая. Пока это все, что известно на данный момент, — рассказал нам один из сотрудников предприятия. — Директор сказал, с ними побеседуют и отпустят.

Эту же информацию нам подтвердил еще один работник «Гродно Азота».

Официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко так прокомментировал нам эту информацию:

— Сейчас ведется административный процесс — все задержанные находятся в РОВД. Их привлекли за участие в несанкционированном мероприятии: мужчины шли толпой в центр Гродно. Во время шествия их задержала милиция, — рассказал Onliner Дудко. — В ближайшее время на них будут составлены административные протоколы. Все они будут отпущены.

Мы позвонили в пресс-службу МВД, чтобы уточнить информацию. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова подтвердила нам информацию о задержании более 20 сотрудников завода.

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Как сообщили нам сотрудники предприятия, сейчас многие работники «Гродно Азота» собираются идти к РОВД и требовать освобождения задержанных.