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В Минске учителя пикетировали Министерство образования. Их пугали автозаками и водометами

25.08.2020 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько сотен человек вышли на мирную акцию протеста.




 
К зданию Министерства образования сегодня пришли как педагоги, так и родители учеников. Очевидно, что этот протест своеобразный ответ Александр Лукашенко, который заявил о том, что, в учреждениях образования должны преподавать те педагоги, которые разделяют государственную идеологию.
 
— Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться, — сказал он.
 
Тем временем, на месте были замечены несколько милиционеров. Под аплодисменты собравшихся, люди в форме предупреждали, что акция несанкционированная. Кроме того, рядом с митингующими проехала колонна военной техники, неподалеку были замечены водометы. Однако митингующие ответили на лозунгами: «Хватит нас пугать».

Из руководства министерства к митингующим никто не вышел.
 
 
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