28 работников «Гродно Азот» задержаны за «участие в несанкционированном массовом мероприятии»

25 августа в Гродно по пути с работы задержали 28 работников крупнейшего предприятия города «Гродно Азот».





Как рассказали БелаПАН несколько работников предприятия, они шли с работы по городу, их было 30-40 человек. Они не несли флаги или транспаранты, не скандировали лозунги. Около Кургана Славы к ним подъехал автобус с омоновцами. Работникам предложили пройти в автобус. Причиной задержания назвали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Милиционеры заявили, что в случае отказа применят силу.

Около сотни жителей Гродно приехали к зданию ОВД октябрьского района на улице Гая, где находятся задержанные, чтобы из продержать. Люди скандируют «Свободу», «Выпускай», «Жыве Беларусь».

Рядом стоит автозак с милиционерами внутри, дежурят сотрудники ГАИ.













Сотрудникам «Гродно Азот» выписывают протоколы за участие в неразрешенном массовом мероприятии и отпускают по одному.

Руководство «Гродно Азот» прислало служебные микроавтобусы, чтобы развозить своих сотрудников домой после освобождения.

Фото Сергея Людкевича