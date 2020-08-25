ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

28 работников «Гродно Азот» задержаны за «участие в несанкционированном массовом мероприятии»

25.08.2020 21:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

25 августа в Гродно по пути с работы задержали 28 работников крупнейшего предприятия города «Гродно Азот».


Как рассказали БелаПАН несколько работников предприятия, они шли с работы по городу, их было 30-40 человек. Они не несли флаги или транспаранты, не скандировали лозунги. Около Кургана Славы к ним подъехал автобус с омоновцами. Работникам предложили пройти в автобус. Причиной задержания назвали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Милиционеры заявили, что в случае отказа применят силу.

Около сотни жителей Гродно приехали к зданию ОВД октябрьского района на улице Гая, где находятся задержанные, чтобы из продержать. Люди скандируют «Свободу», «Выпускай», «Жыве Беларусь».

Рядом стоит автозак с милиционерами внутри, дежурят сотрудники ГАИ.

28 работников «Гродно Азот» задержаны за «участие в несанкционированном массовом мероприятии»

28 работников «Гродно Азот» задержаны за «участие в несанкционированном массовом мероприятии»

28 работников «Гродно Азот» задержаны за «участие в несанкционированном массовом мероприятии»

Сотрудникам «Гродно Азот» выписывают протоколы за участие в неразрешенном массовом мероприятии и отпускают по одному.

Руководство «Гродно Азот» прислало служебные микроавтобусы, чтобы развозить своих сотрудников домой после освобождения.

 

 

Фото Сергея Людкевича

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 августа в Гродно по пути с работы задержали 28 работников крупнейшего предприятия города «Гродно Азот».
 
Новости дня
Новости разные
 
Рига прекратит с Минском торговлю электроэнергией в случае запуска БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика