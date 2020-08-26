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В России 100 кандидатов в депутаты пожаловались в Верховный суд на 3-х дневное голосование

26.08.2020 08:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сто зарегистрированных кандидатов в депутаты подали коллективный иск в Верховный суд РФ с требованием отменить трехдневное голосование.

Об этом сообщается на страницах проекта "Объединенные демократы" в соцсетях во вторник, 25 августа, передает DW.

Координатор проекта Анастасия Буракова уточнила, что иск подали кандидаты из четырех регионов. Они считают, что Центризбирком не имел права устанавливать два дополнительных дня голосования под видом "досрочного".

"Два дополнительных дня голосования, по сути, не являются порядком "досрочки": по ней голосовать избиратели могут только по заявлениям, а само голосование не может проходить на придомовых территориях и вне помещений для голосования. Таким образом, ЦИК превысил свои полномочия", - говорится в заявлении кандидатов в депутаты.

Они полагают, что действующие российские власти пытаются тем самым "упростить процедуру для себя и усложнить её для независимых кандидатов и наблюдателей".

В единый день голосования 13 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, выборы депутатов заксобраний в 11 субъектах и выборы городских парламентов в 22 городах. Все эти выборы пройдут с 11 по 13 сентября.

Многодневное голосование впервые было опробовано в России в ходе принятия решения по поправкам к конституции. Тогда отдать свой голос "за" или "против" поправок можно было в течение недели, с 25 июня по 1 июля. Многие эксперты раскритиковали такую форму волеизъявления граждан, считая, что она создает обширные возможности для фальсификаций.

21 июля Госдума одобрила закон о позволяющий проводить выборы в течение двух или трех дней. 24 июля глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что уже сентябрьское голосование будет трехдневным.

 
 
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Сто зарегистрированных кандидатов в депутаты подали коллективный иск в Верховный суд РФ с требованием отменить трехдневное голосование.
 
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