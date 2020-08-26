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Водитель на Ford со спущенным колесом убегал от ГАИ и устроил ДТП - видео

26.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Очередная гонка с предследованием произошла на МКАД 25 августа, о деталях инцидента рассказали в МВД Беларуси.

В ночь на вторник внимание наряда ГАИ Минского РУВД привлек автомобиль Ford, который ехал по МКАД со спущенным передним колесом и без включенных фар. Инспектора потребовали прекратить движение, однако водитель вместо этого увеличил скорость и попытался скрыться.

YouTube/ МВД Беларуси
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По данным МВД, скорость легковушки достигала 150 км/ч. Для задержания были привлечены дополнительные экипажи.

На развязке МКАД–улица Притыцкого–а/д М-6 водитель Ford съехал с кольцевой и продолжил движение в сторону Гродно до развязки с автодорогой "Радошковичи–Раков". Там он не справился с управлением – иномарку занесло, и она остановилась.

После того, как инспектора вышли из машин, водитель Ford начал движение в их сторону и врезался в автомобиль ГАИ.

Нарушитель был задержан в Ракове после того, как врезался в ограждение и попытался убежать в лес. Им оказался 18–летний житель Воложинского района. Как показало медосвидетельствование, в его крови было 1.14 промилле алкоголя.

В отношении задержанного составлено несколько административных протоколов. Также проводится проверка по факту угона Ford.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Как показала экспертиза, находившийся за рулем легковушки молодой человек был нетрезв - в его отношении составлено несколько административных протоколов.
 
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