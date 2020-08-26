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Федута: Человек, боящийся Бога больше, чем светскую власть
Источник материала: Партизан
Оглашено решение Святейшего Синода Русской православной церкви: патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел покидает свой пост и отъезжает к месту нового служения: он займет Кубанскую кафедру.
фото: govorim.by
Оглашено решение Святейшего Синода Русской православной церкви: патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел покидает свой пост и отъезжает к месту нового служения: он займет Кубанскую кафедру. Кубанская метрополия богата, а главное, понятна его высокопреосвященству. Это Россия. Можно вздохнуть с облегчением.
Не будем перечислять все претензии, накопившиеся к отъезжающему от нас митрополиту. Он не говорил на белорусском языке, плохо знал белорусскую историю, не принял белорусского гражданства и казался еще одной «рукой Москвы». Но в ходе нынешней кроваво-демократической кампании владыка Павел сделал две вещи, о которой мог просить его верующий человек.
Он посетил страждущих в больнице – тех самых, избитых омоновцами в первые дни противостояния.
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