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Словенский премьер: ЕС должен не допустить прямое вмешательство РФ в белорусский кризис

26.08.2020 09:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российские действия в Украине стали шоком для Европейского союза, поэтому официальный Брюссель больше всего опасается их повторения на территории Беларуси.

Словенский премьер: ЕС должен не допустить прямое вмешательство РФ в белорусский кризис
Фото из архива пресс-службы президента РФ

Как отмечает Би-би-си, лидеры стран ЕС боятся этого даже больше, чем сохранения у власти Лукашенко.

Не случайно словенский премьер Янеш Янза в интервью изданию Politico говорит, что ЕС необходимо не допустить прямого вмешательства России в белорусский кризис.

Кроме этого, по словам главы правительства Словении, Брюсселю необходимо выработать долгосрочную стратегию на белорусском направлении, а также помочь оппозиции, через ОБСЕ, добиваться проведения новых выборов, при этом начав прямые переговоры с Лукашенко.

 
 
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Российские действия в Украине стали шоком для Европейского союза, поэтому официальный Брюссель больше всего опасается их повторения на территории Беларуси.
 
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