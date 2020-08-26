|
Словенский премьер: ЕС должен не допустить прямое вмешательство РФ в белорусский кризис
Источник материала: Навiны
Российские действия в Украине стали шоком для Европейского союза, поэтому официальный Брюссель больше всего опасается их повторения на территории Беларуси.
Как отмечает
Не случайно словенский премьер Янеш Янза в интервью изданию Politico говорит, что ЕС необходимо не допустить прямого вмешательства России в белорусский кризис.
Кроме этого, по словам главы правительства Словении, Брюсселю необходимо выработать долгосрочную стратегию на белорусском направлении, а также помочь оппозиции, через ОБСЕ, добиваться проведения новых выборов, при этом начав прямые переговоры с Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские действия в Украине стали шоком для Европейского союза, поэтому официальный Брюссель больше всего опасается их повторения на территории Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)