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Власти Беларуси испортили паспорта высланных российских журналистов

26.08.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти испортили паспорта российских журналистов, которые были задержаны во время протестов, а затем выдворены из страны.

Об этом сообщили в МВД России, передает РБК.

Там пояснили, что паспорта стали недействительными после того, как белорусские власти поставили в них штампы о запрете въезжать на территорию республики сроком на пять лет.

В ведомстве отметили, что в соответствии с п. 6 постановления правительства России «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, которые не предусмотрены этим положением. «Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», — заявили в МВДпо «РИА Новости»).

При этом в ведомстве подчеркнули, что в данном случае владельцы паспортов не причастны к порче документов, их вина полностью отсутствует. «Такой гражданин освобождается от административной ответственности», — говорится в сообщении.

Силовики задержали корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, журналиста Meduza Максима Солопова, журналиста Znak.com Никиту Телиженко, фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Илью Питалева. Старков рассказывал РБК, что видел, как силовики избили Солопова. После освобождения у него выявили легкую черепно-мозговую травму. Всего в республике задержали 68 журналистов белорусских и зарубежных изданий.

 
 
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Белорусские власти испортили паспорта российских журналистов, которые были задержаны во время протестов, а затем выдворены из страны.
 
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