Создана межведомственная комиссия в связи с заявлениями граждан о применении силы и спецсредств на акциях и в изоляторах

Под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия в связи с заявлениями граждан о применении к ним физической силы и специальных средств на массовых мероприятиях и в изоляторах, сообщается в телеграм-канале надзорного органа.





«Подразделения Следственного комитета продолжают вести доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых мероприятий, — говорится в сообщении. — Цель этих проверок — объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в изоляторах временного содержания и центре изоляции правонарушителей после их участия в массовых мероприятиях».

«Каждая такая проверка взята на контроль органов прокуратуры. В целях координации и сопровождения работы по изучению обстоятельств, изложенных в соответствующих обращениях, под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия», — отметили в надзорном органе.

Помимо представителей Генпрокуратуры в состав комиссии вошли сотрудники Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Сообщается, что в работе комиссии также будут участвовать депутаты Палаты представителей.

Как ранее сообщал БелаПАН, 25 августа республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) обратилось к депутатам Палаты представителей Национального собрания с предложением создать парламентскую комиссию по расследованию пыток граждан, которые были задержаны во время акций против фальсификации президентских выборов.

По последним данным, которые подтверждены официально, три человека погибли во время протестных выступлений.

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