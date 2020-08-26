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Лига чемпионов: греческий ПАОК обыграл турецкий «Бешикташ»
Источник материала: ОНТ
Уже состоялись два первых матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Греческий ПАОК обыграл турецкий «Бешикташ» и прошёл дальше.
Счет в матче – 3:1. Дубль оформил 18-летний форвард хозяев Кристос Тзолис, также отличился Димитрас Пелкас. Уже к 30-й минуте все было практически решено – ПАОК вёл 3:0. Во втором матче все было гораздо интереснее. Явный фаворит сербская «Црвена Звезда» лишь в середине второго тайма благодаря голу португальца Томане обыграла чемпиона Албании «Тирану».
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Уже состоялись два первых матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Греческий ПАОК обыграл турецкий «Бешикташ» и прошёл дальше. Счет в матче – 3:1. Дубль...
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