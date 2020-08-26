ГТК — о сообщениях про лимиты на ввоз валюты: «Как и прежде, декларировать нужно сумму, превышающую 10 тысяч»

Источник материала: Onliner

В соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения, в которых утверждается, что на таможне при въезде в страну действуют «сокращенные лимиты» на ввоз валюты. Актуальное законодательство регулирует этот вопрос — декларированию подлежат деньги на сумму свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте. В ГТК комментируют: никаких изменений в таможенных правилах нет.

В редакцию прислали одно из сообщений, распространяемых в сети. В нем разные пользователи уверяют, что отныне разрешено ввозить не более 1000.





В Государственном таможенном комитете сообщили, что уже успели проверить несколько заявлений о «лимите в 1000»: «Они не подтвердились, деньги не забирали, не изымали. Порядок декларирования не изменился — в нем нет необходимости при перевозке суммы менее 10 тысяч долларов в эквиваленте».

«Государственный таможенный комитет констатирует рост попыток незаконного ввоза иностранной валюты в Беларусь из-за пределов ЕАЭС, — прокомментировали в ГТК. — С начала августа 2020 года уже выявлено 56 случаев, что более чем в четыре раза превышает аналогичный показатель за август 2019 года. Напоминаем, что в соответствии с таможенными правилами ЕАЭС перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства на сумму свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте подлежат таможенному декларированию. При этом в декларации указываются сведения об источнике происхождения наличных денежных средств, а также целях их перемещения. В случае если перемещаемая сумма превышает 100 тысяч долларов США в эквиваленте, таможенному органу дополнительно должны быть представлены документы для подтверждения происхождения таких денежных средств».

«При перемещении денежных средств до 10 тысяч долларов США в эквиваленте владелец также вправе по своему желанию указать их в таможенной декларации, — дополнили в ГТК. — В свою очередь, таможенные органы при перемещении наличных денежных средств могут проводить таможенный контроль либо применять меры, его обеспечивающие (устный опрос, получение объяснений, таможенный осмотр, таможенный досмотр, назначение экспертизы и другое), в том числе и в отношении иностранной валюты до 10 тысяч долларов США».

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