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Диджеи «Перемен» уехали в Литву, потому что в Беларуси жить страшно

26.08.2020 18:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 26 августа, стало известно, что диджеи «Перемен» Кирилл Галанов и Влад Соколовский покинули Беларусь. Сейчас они в Литве, где чувствуют себя в безопасности – дома, на родине, они опасались преследования со стороны властей. 

«Посольство Литвы предложило нам помощь 6 августа сразу после происшествия. Когда нас выпустили, посольство снова с нами связалось. Мы решили воспользоваться предложенной помощью», — сказал Соколовский.

Напомним, Кирилл Галанов и Влад Соколовский – те самые ребята, которые на провластном митинге (это и было 6 августа) включили песню Цоя «Перемен». За что потом отсидели на Окрестина 10 суток. 

Уже после того, как парни вышли из ЦИП, 21 августа, Влада снова задержали, но сразу отпустили. Видимо, чтобы таких арестов больше не было, диджеи уже 22 августа уехали из страны. 

 
 
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Сегодня, 26 августа, стало известно, что диджеи «Перемен» Кирилл Галанов и Влад Соколовский покинули Беларусь. Сейчас они в Литве, где чувствуют себя в безопасности...
 
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