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Силовики разогнали митинг оппозиции на площади Независимости

26.08.2020 21:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Десятки участников митинга на площади Независимости задержаны. Около ста человек заперли в Красном костеле.

Силовики разогнали митинг оппозиции на площади Независимости
Источник: t.me/nexta_live

Вечером 26 августа власти отключили мобильный интернет и приступили к зачистке площади. На самой площади находятся десятки омоновцев и автозаки.

Часть протестующих собралась у Главпочтамта. Скандируют «Трибунал!»

 
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Десятки участников митинга на площади Независимости задержаны. Около ста человек заперли в Красном костеле.
 
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