|
Силовики разогнали митинг оппозиции на площади Независимости
Источник материала: Навiны
Десятки участников митинга на площади Независимости задержаны. Около ста человек заперли в Красном костеле.
Вечером 26 августа власти
Часть протестующих собралась у Главпочтамта. Скандируют «Трибунал!»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десятки участников митинга на площади Независимости задержаны. Около ста человек заперли в Красном костеле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)